Milan-Juve: possibile scambio De Sciglio-Cuadrado?

MILANO - Il calciomercato del Milan è stato finora scoppiettante con 7 colpi nuovi ed un organico completamente rinnovato. La Juventus, invece, è ancora in attesa del grande colpo che rinforzi ancor di più la rosa di Massimiliano Allegri, reduce comunque da 6 scudetti, 3 Coppe Italia ed una finale di Coppa Campioni persa. Fra le due squadre, però, si sta facendo largo un’idea intrigante di calciomercato, riportata da Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di mercato, che afferma come, nonostante il Milan abbia come priorità il rinnovo di Suso (in scadenza coi rossoneri nel 2019), Montella tiene in grande considerazione Juan Cuadrado, ala colombiana della Juventus, che il tecnico milanista ha già allenato alla Fiorentina e che i bianconeri potrebbero sacrificare, soprattutto se il sudamericano fosse inserito nella trattativa per Mattia De Sciglio, terzino in uscita da Milano. Secondo Pedullà, Milan e Juventus potrebbero accordarsi per uno scambio fra i due calciatori, più conguagli da trattare fra le due dirigenze; Montella stima moltissimo Cuadrado, mentre Allegri pensa di poter rigenerare De Sciglio, da lui lanciato in serie A ai tempi del Milan e reduce da annate in ombra in rossonero. Due volontà, quelle dei tecnici, che potrebbero sbloccare una situazione al momento da fantamercato.