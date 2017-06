Milan, l’affare Calhanoglu in dirittura d’arrivo

MILANO - In via Aldo Rossi sembrano aver ormai aver deciso a chi affidare la prestigiosa ed impegnativa maglia numero 10 del nuovo Milan: il prescelto è il fantasista turco-tedesco Hakan Calhanoglu, classe '94 del Bayer Leverkusen diventato il primo obiettivo della dirigenza rossonera per restituire alla formazione di Montella talento, fantasia, classe e un pizzico di imprevedibilità.

Differenza minima

Malgrado il silenzio delle ultime ore si respira un’aria di ottimismo riguardo la positiva conclusione della trattativa, anche se il Bayer Leverkusen non ha ancora accettato l’offerta messa sul piatto da Massimiliano Mirabelli di 20 milioni per il cartellino del calciatore.

La richiesta del club tedesco è partita da 30 milioni ma è già scesa è ora c’è la sensazione che a 22-23 milioni più bonus si possa concludere l’operazione. Anche perchè la volontà di Calhanoglu ormai è chiara: il trequartista della nazionale turca ha voglia di indossare il rossonero ed iniziare una nuova avventura che lo riporti in Champions League.

Affare in porto

Per quanto riguarda il contratto proposto al calciatore, l’offerta del Milan è di 2,5 milioni di euro l’anno per 5 anni, leggermente meno dei 3 richiesti dal calciatore del Leverkusen ma non una differenza incolmabile. E allora prepariamo lo champagne: entro pochi giorni l’affare Calhanoglu sarà concluso e al raduno del prossimo 5 luglio il Milan potrà presentare il suo nuovo numero 10.