Milan, Conti parla già da rossonero: «L’occasione di una vita»

MILANO - «Appena ho saputo del Milan ho deciso di accettare, appena si è palesata questa opportunità ho detto si». Non è l’uomo Del Monte, ma l’assenso pronunciato da Andrea Conti, esterno destro dell’Atalanta entrato nel mirino del club di via Aldo Rossi, ha un valore forse ancora superiore. Tornato dalla trasferta polacca con la nazionale Under 21 e smaltita la delusione per la cocente scoppola subita dalla Rojita spagnola in semifinale, per il terzino bergamasco è arrivato il momento di voltare pagina ed iniziare una nuova avventura: «So che domani Milan e Atalanta si incontreranno per trovare un accordo. Sono felice perchè sarebbe un sogno che si realizza dopo tanti sacrifici».

Magari con la speranza di trovare Gigio Donnarumma a Milanello alla ripresa dei lavori per la prossima stagione: «Certo, spero che ci sia anche lui con me al Milan, mi dispiace per il caos che si è creato attorno a lui. È un ragazzo di 18 anni e non merita le tante cattiverie che gli sono state dette».