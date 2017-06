Milan: Lega e Cina, due buone notizie per i tifosi rossoneri

MILANO - Giornata importante quella di oggi per il Milan: con il certificato antimafia rilasciato questa mattina dalla Prefettura di Milano, la Lega Serie A ha concluso l'iter per la raccolta dei documenti relativi al nuovo proprietario cinese del club rossonero, Li Yonghong, e ha trasmesso il dossier alla Federcalcio, in base alle norme federali sulla verifica dell'onorabilità e la solidità finanziaria di chi possiede almeno il 10% di un club.

Nasce Milan China

Nella mattinata, nella sede rossonera di via Aldo Rossi, si è anche tenuto il cda del club, che - secondo quanto viene fatto filtrare - ha approvato il budget per l'iscrizione al prossimo campionato e all'Europa League, e ha deliberato la costituzione di Milan China, la società con il compito di seguire da vicino lo sviluppo commerciale del Milan sul mercato cinese per aumentare i ricavi. Non è ancora nota la città dove avrà sede.