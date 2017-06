Ansia Napoli: il Chelsea mette 51 milioni sul piatto per Insigne

ROMA - Ed ora i tifosi del Napoli potrebbero iniziare ad aver paura. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Sun, il Chelsea sarebbe pronto ad offrire 51 milioni per Lorenzo Insigne. Dall'Inghilterra affermano che Antonio Conte avrebbe pensato al fantasista napoletano per sostituire Eden Hazard sul quale è in pressing il Real Madrid che deve comunque attendere la rielezione di Florentino Perez per affondare il colpo. Insigne ha da poco rinnovato con il Napoli fino al 2022 con un ingaggio da 4,5 milioni a stagione. Il Chelsea asarebbe pronto a raddoppiare queste cifre per ottenere il si del 26 enne di Frattamaggiore. Antonio Conte conosce Insigne molto bene, avendolo allenato durante il biennio in cui l'ex tecnico della Juventus era alla guida della Nazionale, sarebbe il perfetto sostituto di Hazard.