Lega Calcio, le date della stagione 2017-18: si parte il 20 agosto

MILANO - La Lega di serie A ha ufficializzato le date per la prossima stagione del massimo campionato. Si partirà il 20 agosto per chiudere i battenti il 20 maggio e lasciare quindi al Ct Ventura tutto il tempo di preparare al meglio il Mondiale di Russia 2018. La nuova stagione si aprirà una settimana prima, il 13 agosto, con la Supercoppa Tim che all'Olimpico di Roma vedrà di fronte Juventus e Lazio in una rivincita della recente finale di Coppa Italia.

Il prossimo campionato potrà contare su tre turni infrasettimanali (mercoledì 20 settembre, mercoledì 25 ottobre e mercoledì 18 aprile) e cinque soste: quattro per gli impegni delle nazionali (3 settembre, 8 ottobre, 12 novembre e 25 marzo) e una quinta il 14 gennaio.