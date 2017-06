L’agente di Conti conferma: «Accordo su tutto con il Milan»

MILANO - La lunga riunione di ieri sera, protrattasi fino alle 22.00 passate negli uffici di Casa Milan, tra Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, e Massimiliano Mirabelli ha prodotto i risultati sperati e adesso l’esterno dell’Atalanta e della Nazionale azzurra potrà diventare un nuovo calciatore rossonero.

La conferma è arrivata proprio dal procuratore del calciatore che, intervenuto a Radio Crc nel corso della trasmissione «Si gonfia la rete», ha ribadito quello che già dalla serata di ieri aveva iniziato a trapelare: «Ho incontrato il Milan per Conti, abbiamo trovato un’intesa su tutto e il calciatore è felice. Tra Milan e Atalanta c’è un buon rapporto per cui nessun problema».

A 22 milioni + bonus si chiude

Per la cronaca, il buon rapporto non vuol dire che la trattativa sia chiusa, anche perchè il presidente Percassi vorrebbe incassare una cifra superiore ai 27 milioni di euro per lasciar partire Conti, mentre Mirabelli non intende superare i 20. Ma è lecito pensare che le due parti faranno in fretta a trovare un punto d’incontro e il nuovo Milan potrà contare quindi su un nuovo preziosissimo tassello per il futuro del club.