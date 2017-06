Napoli e Roma ci provano per Suso, il Milan ci pensa

MILANO - C’è un Milan che compra e un Milan che vende. O forse no? Difficile dirlo ancora, per il momento di ufficiale ci sono solo gli arrivi di Musacchio, Kessie e Ricardo Rodriguez, oltre alle altre trattative in entrata per il centravanti, e per l’accoppiata laziale Biglia-Keita. Di cessioni, al momento, non si parla a Milanello, ma ecco che all’improvviso a Fassone e Mirabelli piovono due offerte per lo stesso calciatore, Suso; Napoli e Roma, infatti, hanno chiesto quasi contemporaneamente informazioni sull’esterno d’attacco spagnolo, ritenuto da Montella uno dei punti saldi del nuovo Milan assieme a Donnarumma, Romagnoli e Bonaventura. Per il momento solo un abboccamento a cui i rossoneri hanno gentilmente ma seccamente detto no, ma qualora Roma e Napoli concretizzassero il loro interesse con offerte concrete che scatenassero un’asta, ecco che il Milan potrebbe ripensarci e valutare l’ipotesi di una cessione con un rientro economico notevole per un calciatore, va ricordato, pagato meno di un milione di euro.