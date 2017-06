Ora è ufficiale, Allegri rinnova fino al 2020: cifre da urlo!

ROMA - L’annuncio è arrivato direttamente sul sito ufficiale della Juventus. «La Juve e Allegri sono cresciuti insieme. Stanno continuando a farlo. E continueranno ancora». Non una notizia clamorosa, visto che il rinnovo sembrava scontato, a maggior ragione dopo gli annunci arrivati, sempre in termini di allenatori, da Barcellona (con la firma di Valverde) e Londra (il rinnovo di Wenger sulla panchina dell’Arsenal), le due possibili destinazioni di cui si era parlato nei mesi scorsi.

Aumento importante

Destano forse più clamore le cifre: si tratta infatti di un ingaggio «a salire», che vedrà il tecnico livornese guadagnare 5.5 milioni più bonus nella prossima stagione, per poi aumentare di un milione nel 2018-19, fino ad arrivare a ben 7 milioni nella stagione che si chiuderà nel 2020. Allegri era arrivato questa mattina nella sede della Juventus, in compagnia di Andrea Agnelli. I due, in compagnia di Marotta, hanno discusso, oltre che del rinnovo dell’allenatore, anche di obiettivi di sportivi e di mercato, per poi recarsi in un vicino ristorante. Sorprende anche la durata del nuovo contratto: Allegri sarà l’allenatore della Juventus fino al 2020 e non fino al 2019, come invece si vociferava.