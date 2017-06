Milan-Ricardo Rodriguez: manca solo l’ufficialità

MILANO - Il Milan 2017-2018 va via via componendosi e dopo gli acquisti di Mateo Musacchio e Franck Kessie, i rossoneri sono pronti ad annunciare anche il terzo colpo, ovvero il terzino svizzero del Wolfsburg Ricardo Rodriguez. Classe 1992, origini spagnole e cilene, Rodriguez sarà il sostituto del partente Mattia De Sciglio sulla fascia sinistra e, a meno di regressioni improbabili, il Milan andrà a guadagnare talento, tecnica, personalità e spinta sulla fascia, tutte caratteristiche che l’elvetico possiede e di cui invece De Sciglio difetta abbondantemente.

Fra la dirigenza milanista ed il Wolfsburg è tutto fatto, così come da tempo esiste l’accordo col calciatore che a breve, a brevissimo, sbarcherà in Italia per le visite mediche di rito e per la successiva firma sul contratto. Un altro tassello del nuovo Milan che partirà poi all’assalto del centravanti (Morata più di Belotti ed Aubameyang) e di Lucas Biglia, capitano della Lazio, individuato come rinforzo ideale per il centrocampo rossonero, ma per il quale vanno ancora limati alcuni dettagli con l’accordo ormai trovato anche con Lotito; per annunciare il regista argentino, insomma, manca veramente pochissimo.