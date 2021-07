Marcucci del PD chiede l'obbligo del Green Pass per i Senatori

Il Senatore del PD Andrea Marcucci ha chiesto in aula che Palazzo Madama intervenga nei confronti dei senatori che decidano di non procedere con i vaccini. «Credo che il Senato debba stabilire nuove regole rispetto a una situazione che si è modificata anche rispetto alla card che ci permetterà di accedere nei luoghi pubblici. Credo che anche il Senato debba prendere decisioni conseguenti», ha detto l'ex capogruppo dem in apertura di seduta.

Il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato: «Io sono vaccinato, credo lo sia la gran parte dei senatori. I non vaccinati potremmo metterli al piano di sopra, distanziati e con la mascherina».

Anzaldi: «Pubblicare su base volontaria lista deputati vaccinati»

«Dopo i casi Borghi e Conte, che non vogliono chiarire in trasparenza se si siano vaccinati o meno, il presidente della Camera Fico valuti di pubblicare l'elenco dei Deputati che volontariamente dichiarano l'avvenuta vaccinazione. Per chiarezza verso i cittadini e l'intera Aula». Lo scrive su Twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.