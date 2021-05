Boccia: «Vaccini? Tanti scelgono di non farlo. Si dovrà discutere obbligo in Parlamento»

«Ora è importante che si vaccinino tutti. Nei primi mesi c’erano pochi vaccini e tanta disponibilità, ora che aumenta la vaccinazione iniziano a esserci alcune persone che non si vaccinano. Questo può essere un problema in autunno per la trasmissione di nuove varianti. Dobbiamo vaccinarci tutti e mi piacerebbe che questo appello fosse fatto anche dalla destra. Ci sarà il momento in cui in Parlamento dovremo discutere di un obbligo vaccinale». Lo ha detto il deputato PD, Francesco Boccia, in un’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista.

Riproduzione riservata ©