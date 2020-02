Gualtieri: «Conte ottimo Presidente del Consiglio e il PD lo sostiene»

ROMA - Roberto Gualtieri presidente del Consiglio al posto di Giuseppe Conte? «È una cosa che non esiste, Conte è un ottimo presidente del Consiglio e noi lo sosteniamo». Così ha risposto lo stesso ministro dell'Economia a margine di una iniziativa elettorale per le suppletive a Roma. "Non ci sono alternative a questo Governo che arriverà alla fine della legislatura. L'unica alternativa sarebbero le elezioni. Ma siccome le elezioni oggi sono una cosa irrazionale - ha aggiunto - ci saranno a fine legislatura».

Renzi? Io sono impegnato a governare

«Non entro nel merito di questa discussione. Io sono impegnato a governare, a lavorare per realizzare le cose che abbiamo promesso». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ai giornalisti che chiedevano un suo commento sulle tensioni nella maggioranza prorogate da Matteo Renzi.