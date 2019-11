ROMA - «Pensare ad una chiusura dello stabilimento Ilva avrebbe una immediata ricaduta su quel territorio in termini sociali e una ricaduta sull'indotto ma anche una ricaduta su tutti i settori produttivi italiani. Pensare di non avere produzione di acciaio significa non avere un piano industriale per il Paese». Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso di un'informativa alla Camera dei deputati sul dossier ex-Ilva.

