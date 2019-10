Standing ovation per Giuseppe Conte sul palco M5s: «Gli slogan li lasciamo agli altri»

NAPOLI - «La state facendo a me una festa di compleanno. Buon compleanno a tutti». Così il premier Giuseppe Conte arrivando sul palco dell'Arena flegrea a Napoli dove si sta svolgendo la seconda parte della manifestazione «Italia 5 Stelle», organizzata per celebrare i dieci anni del M5s. Il presidente del Consiglio è stato accolto da un lungo applauso da parte dei simpatizzanti del Movimento.

Conte: Avete portato il vento della rivoluzione

«Duemila anni fa circa Catone il censore si meravigliava: 'come mai i ladri di beni privati vanno in carcere a marcire e i ladri di beni pubblici vivono negli onori, nella ricchezza?' Voi avete portato il vento della rivoluzione, spazzare via i privilegi per pochi e allargare i diritti per tutti».