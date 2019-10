ROMA - «Non intendiamo assolutamente tassare il contante, questa è un altra fake news». Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato, spiegando che «era una proposta contenuta in un rapporto di Confindustria che noi non intendiamo sposare».

