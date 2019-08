Salvini: «Grillini hanno faccia di bronzo a governare col PD», e la folla urla «voto, voto»

MASSA CARRARA - «La via maestra sarebbe il voto» ma «siamo in mano a una trentina di renziani. Senatori di un pezzo del Pd che sanno benissimo che se andiamo a votare non li vota neanche il babbo. Sono contento di aver fatto venire a galla in questi giorni che per qualcuno la poltrona vale seimila volte di più della democrazia». Lo ha detto il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo alla Versiliana e aggiungendo che «se qualcuno pensa di fare un governo con Renzi, Prodi e la Boschi deve passare sul mio corpo».

