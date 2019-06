Zingaretti: «Il PD ha ritrovato nel dibattito unità per combattere»

ROMA - Il pluralismo in un partito è un valore, ma deve essere usato per «costruire il futuro» e non per guardare al passato. Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti, durante la sua replica in direzione: «Riusciamo a spostare questo pluralismo interno dall'ancoraggio sulla storia del passato o del presente e invece lo applichiamo a costruire il futuro?». Insomma, non bisogna «eliminare il pluralismo», ma «metterlo al servizio di una nuova piattaforma per l'Italia».