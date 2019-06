Di Maio: «Spread sale? Mettiamo agenzia di rating a Palazzo Chigi e ce ne andiamo»

ROMA - «E' vero, lo spread è importante, ma da quando ci siamo insediati lo spread si è impennato ed è per un pregiudizio verso il nostro governo». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio all'assemblea di Confartigianato. «Affronteremo la procedura d'infrazione con responsabilità, perché l'obiettivo non è far saltare tutto», ha aggiunto Di Maio sottolineando che il governo deve essere libero di discutere della propria politica economica, di taglio delle tasse «altrimenti insediamo un'agenzia di rating a Palazzo Chigi».