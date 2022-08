Elezioni Politiche 2022, le news di oggi. Berlusconi: «PD falsifica e mistifica, danneggia la democrazia»

«Avevo sperato tuttavia - e lo avevo detto pubblicamente - che fosse finita la stagione dell'insulto, della menzogna, della demonizzazione. Purtroppo i primi giorni di questa campagna elettorale stanno dimostrando il contrario. Il Partito democratico, invece di accettare un confronto sulle idee, sui programmi, sulle cose da fare, ha ripreso il vecchio metodo della falsificazione. Credo che in verità non possano fare altro, non avendo né un'identità né una prospettiva che non sia la gestione del potere. Da molti anni il Pd, pur senza aver mai vinto le elezioni, si identifica con il governo del paese, quasi ininterrottamente. L'idea che finalmente siano gli elettori a scegliere da chi essere governati li terrorizza». Lo afferma, fra l'altro, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in una intervista al Foglio.

08:49 - Berlusconi: «Alla premiership si pensa dopo le elezioni»

«Se Forza Italia avesse un voto in più dei suoi alleati la politica del governo sarebbe ancor più caratterizzata in senso liberale, cattolico, garantista, europeista, atlantista. Al resto penseremo dopo aver vinto le elezioni». Lo dice Silvio Berlusconi intervistato dal Foglio, rispondendo alla domanda se in ossequio all'accordo del centrodestra sarebbe lui a tornare a palazzo Chigi se Forza Italia risultasse nelle urne il primo partito del centrodestra.

Quanto alla possibilità di rividere il Pnrr con a palazzo Chigi un governo di centrodestra a guida Meloni come dalla leader Fdi prospettato, «il Pnrr - rivendica al contrario Berlusconi a Fi- noi non l'abbiamo semplicemente votato: sono stato io a dare un contributo importante, forse determinante, con i miei colleghi e amici leader nel Ppe, perché l'Italia potesse disporre di tante e tali risorse. Sono molto orgoglioso di aver servito il mio paese in quest'occasione e credo che si tratti di un'opportunità straordinaria da utilizzare al meglio. Se necessario se ne potranno rivedere alcuni dettagli per adeguarli al mutare delle circostanze, ma la sua attuazione rimane determinante per uscire dalla crisi».

Stesso dicasi per la politica estera di un prossimo governo di centrodestra del cui europeismo e atlantismo di cui Berlusconi si proclama garante."L'ingresso nel Ppe significa l'adesione a una precisa visione dell'Europa e del ruolo dell'Italia in Europa. Un'Europa basata sui valori giudaico-cristiani, sul modello liberale, sulla sussidiarietà. Io sono certamente molto favorevole all'allargamento dell'area che fa riferimento al Ppe in Italia. Se i nostri alleati vorranno intraprendere un percorso di questo tipo - afferma Berlusconi- noi naturalmente li aiuteremo».

08:39 - Di Maio: «Dalla Russia un ricatto. E la destra tace»

«Quella destra che oggi tace sulle parole di Medvedev mette a rischio la sicurezza nazionale». Lo afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a La Stampa. Quello dell'ex presidente russo, prosegue, «non è solo un messaggio, ma un ricatto inaccettabile. Ricordiamoci che questi signori minacciano l'Europa di interrompere completamente le forniture di gas. Siamo fuori da qualsiasi regola della democrazia. E sa cos'è spaventoso? Il silenzio di molti leader politici italiani. I responsabili della caduta del governo Draghi non sono ancora intervenuti per respingere una tale ingerenza».

08:39 - Fi, appello Berlusconi ai moderati astensionisti: «andate a votare»

«Oltre il 40 per cento degli italiani è orientato a non votare. Ci dicono anche che una buona parte di queste persone - c'è chi ha stimato sette milioni di elettori - si definisce liberale, moderata, anticomunista, conservatrice. Certo non di sinistra. A tutti loro rivolgo un appello. Non possono essere indifferenti al loro futuro e a quello delle loro famiglie. Il 25 settembre possono cambiare la storia del nostro paese, venendo a votare e naturalmente votando Forza Italia». Lo afferma, fra l'altro, il presidente Fi Silvio Berlusconi in una intervista al Foglio.

06:44 - Craxi: «Accuse Medvedev irricevibili. Da Lega ingenuità»

«Medvedev ha lanciato accuse irricevibili. Ma ho la sensazione che sia un signore che ci stia poco con la testa, che manchi di equilibrio. Bisogna stabilire se il suo problema sia di ordine politico o sanitario». Lo afferma la presidente della Commissione esteri del Senato, Stefania Craxi, in un'intervista a La Repubblica riconoscendo che «sicuramente da anni la Russia ha messo in pratica in Italia e in tutta Europa un forte sistema di disinformazione e di ingerenze».

Sui rapporti di Forza Italia con Putin, Craxi ricorda che «in questi 30 anni tutti hanno provato a instaurare un dialogo euro-russo con Vladimir Putin. Ricordo Romano Prodi quando era presidente della Commissione. Silvio Berlusconi a Pratica di Mare. Ci ha provato anche Angela Merkel. Abbiamo tutti sbagliato. Vuole che glielo dica? È stata un'illusione, ci siamo cascati». Alla domanda se ci siano stati comportamenti opachi di Salvini risponde: «Opachi, no. Se ci sono reati, vanno accertati. Sono stati ingenui? Sì. Ma parliamo di ingenuità politica».

06:32 - Scholtz (Meeting): «Presidenzialismo non è una priorità»

«Il presidenzialismo? Non mi sembra la priorità del Paese. Ne vedo altre in grado di unire invece di strappare». Lo afferma Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting, in un'intervista a La Repubblica alla vigilia dell'apertura a Rimini della 43esima edizione. «Io dico che per porre mano a una tale modifica della Costituzione occorrerebbe una larghissima condivisione - prosegue - obiettivo che mi sembra lontano dalla realtà, vista la frammentazione dello scenario».

06:23 - Cottarelli: «Col PD perchè importante presentarsi insieme»

«Mi candido col Pd perché con questa legge elettorale è importante presentarsi insieme, anche se questo implica allearsi con forze con le quali non si è d'accordo su tutto. Azione ha fatto una scelta diversa, legittima per carità, ma a Calenda dico che anche la mia lo è». Lo afferma l'economista Carlo Cottarelli, candidato capolista del PD al Senato nella circoscrizione Lombardia 2, in un'intervista al Corriere della Sera.

«Quando me l'hanno chiesto non ci ho messo molto a decidere - spiega - In campo ci sono due visioni molto diverse di come dovrebbe funzionare l'Italia. Entrambe legittime. E dico subito che per me non c'è il rischio di un ritorno del fascismo. Ma sulle priorità dell'economia e sul rapporto con l'Europa mi sento molto più vicino a una visione che non è quella del centrodestra. Io sono candidato a Cremona. Mi pare che il centrodestra ancora non abbia presentato tutte le candidature. Con Tremonti sarebbe una bella sfida» aggiunge.

06:16 - Tajani: «Parole Medvedev da respingere. Non peseranno sul voto»

Le parole di Dimitri Medvedev sulle elezioni in Italia sono «inopportune, di pura propaganda a fini interni e naturalmente da respingere nettamente». Lo afferma il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, in un'intervista al Correre della Sera in cui aggiunge che queste «non avranno alcun impatto sul voto degli italiani, molti dei quali non sanno nemmeno chi sia. La sinistra non può permettersi di darci lezioni o di chiederci prove di fedeltà alle alleanze tradizionali del nostro Paese» aggiunge.

Sul rischio di ingerenze «È chiaro che va tenuta alta la guardia, ci sono prove del sostegno che i russi avevano dato ai catalani ai tempi del referendum per l'indipendenza. Ma non funzionerà in Italia. Per quanto riguarda noi, lo ripeto, non esiste alcuna ambiguità, di nessun tipo - prosegue Tajani - Questo non significa che non si debba lavorare per la pace, che è ciò che tutti dovrebbero desiderare. E che tutti auspicano nel mondo, senza che questo significhi un cedimento di alcun tipo».