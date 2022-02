L'annuncio di Giorgia Meloni: «Da FdI mozione per difendere gli interessi nazionali»

ORLANDO - «Sostenere ogni sforzo per mettere fine all'aggressione della Russia ai danni di Kiev e ripristinare sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina, istituzione in sede di Consiglio UE di un fondo temporaneo per compensare le Nazioni europee che saranno maggiormente penalizzate dalle sanzioni alla Russia, concessione dello status di rifugiati ai cittadini ucraini: queste le tre proposte principali della mozione che Fratelli d'Italia presenterà in Parlamento per difendere gli interessi nazionali italiani». Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

«Mettiamo questo documento a disposizione di tutte le forze politiche e ci auguriamo possa essere un contributo utile per arrivare ad una risoluzione comune. Crediamo che il Parlamento debba essere centrale nella gestione della crisi e che spetti alle Camere esprimere un indirizzo chiaro nei confronti dell'Esecutivo. Da opposizione patriottica FdI è pronta a dare il suo contributo».

«Draghi può contare su nostro sostegno per tutela Kiev»

«Fratelli d'Italia in Aula ha ribadito a Mario Draghi la sua posizione di opposizione patriottica schierata con l'Occidente senza ambiguità. Abbiamo ribadito al premier Draghi che può contare sul sostegno di Fratelli d'Italia sia a tutela di Kiev sia a difesa del grandissimo tema della approvvigionamento energetico italiano».

FdI al Cpac con conservatori per difesa confini e sovranità

«Con la presenza al Cpac anche quest'anno, la più grande manifestazione dei Repubblicani americani, Fratelli d'Italia dimostra la sua capacità di costruire relazioni con tutti quei partiti conservatori che nel mondo si battono per la difesa dei confini, per la difesa della sovranità, dell'economia reale, per la difesa della democrazia e della Libertà». Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni a margine del 'Conservative Political Action Conference' 2022, la conferenza politica annuale dei conservatori Usa, cui partecipano attivisti conservatori e politici da tutti gli Stati Uniti e leader internazionali, in programma fino a domenica 27 febbraio ad Orlando in Florida.