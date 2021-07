Renzi: «Il PD deve scegliere se stare con Draghi o con i grillini»

«Il Pd deve capire se vuole stare dalla parte di Draghi o contro Draghi»: così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che in un'intervista a La Nazione torna a criticare l'alleanza tra Pd e M5S, accusando i grillini di «bordate e tentativi continui di sabotaggio» del governo di Mario Draghi. «Siamo di fronte a un bivio, e Letta deve decidere adesso da che parte vuole stare, ragionando in prospettiva e non sulla base di calcoli d'opportunità di corto respiro», ha sottolineato Renzi.

Per l'ex presidente del Consiglio «l'alleanza giallorossa aveva senso ai tempi del secondo governo Conte, portava nel Pd il marchio di Zingaretti». Si tratta, ha aggiunto, di «un'operazione che non ha speranze né prospettive nel Paese di oggi. Con Draghi che sta salvando il Paese bisogna che i Democratici decidano con chi schierarsi. E non potranno schierarsi con chi non vuole Draghi».

L'appello al Pd è di «allearsi con noi riformisti filo Draghi: siamo pronti a sostenerlo se rinuncerà alla sudditanza nei confronti dei pentastellati, se rinuncerà alla folle idea di trasformare il Pd nella sesta stella di Conte».

Rosato: «Per Conte i like più importanti della stabilità»

«Che Conte fosse più interessato al suo futuro personale che a quello del Paese era a noi noto, ma tanta irresponsabilità, con toni inaccettabili nei confronti di Draghi e dell'azione del governo non me l'aspettavo. Ha dato lui l'assenso al voto in cdm sulla riforma della giustizia, dopo qualche giorno sempre lui ha dato l'assenso a chiedere il voto di fiducia su quel testo e oggi continua a minacciare le dimissioni dei suoi ministri se non si torna sui testi di Bonafede mettendo a rischio la stabilità del governo e la ripresa economica dell'Italia. La verità è che per lui contavano prima e contano oggi solo like e sondaggi». Lo ha scritto in un post su Facebook il presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

Boschi: «Benissimo green pass, con il vaccino ripartiamo»

«Benissimo introdurre il Green Pass. Solo con il vaccino possiamo ripartire e chi si vaccina deve essere libero di andare ovunque. Per aiutare gli esercenti, i controlli siano affidati alle forze dell'ordine, a campione. Ripartiamo insieme»: lo ha scritto su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva.