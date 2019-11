Nicola Zingaretti: «Rispettiamo il travaglio M5s, Pd pilastro area democratica»

ROMA - «Il processo politico italiano va verso una netta bipolarizzazione. È chiaro che nel futuro il confronto e la competizione saranno sempre di più tra un campo democratico civico e progressista, di cui il Pd è il principale pilastro, e la nuova destra sovranista e a partire dalle prossime elezioni regionali il Partito Democratico sarà presente e pronto ad affrontare le sfide». Lo afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti, in una nota.

«Il travaglio, che rispettiamo, e le difficoltà del Movimento 5 Stelle - prosegue - hanno origine nella accelerazione di questo scenario e accentuano una crisi di sistema che va rapidamente affrontata con gli strumenti della democrazia. Anche con una nuova legge elettorale».

Non lasciar cadere la proposta di Giorgetti

«Noi abbiamo esposto ai tavoli di maggioranza ipotesi che dovrebbero evitare una legge puramente proporzionale, ma che aiutino la semplificazione e a formare coalizioni di governo chiare e stabili, con un impianto maggioritario». Lo afferma il leader del PD, a proposito del confronto sulla nuova legge elettorale.

«Per questo - aggiunge in una nota - mentre il Pd continua ad essere impegnato con tutta la sua forza nell'azione di governo per l'approvazione della Legge di bilancio e a risolvere le principali questioni che affliggono il Paese, a partire dalla crisi dell'Ilva e Alitalia, non va fatta cadere la proposta di Giorgetti di un tavolo di confronto su questi temi, da attivare nei tempi più rapidi».

Siamo al Governo per cambiare tutto

«Bene l'approvazione al Senato del Decreto Clima, che segue il Salva Mare e l'End of Waste. Era uno degli impegni che ci siamo presi con gli italiani, con i più giovani, con i nostri figli, e testardamente ce ne stiamo occupando, dimostrando in questo modo che siamo al Governo per cambiare tutto».

«Con i provvedimenti contenuti nella manovra di bilancio prende forma il Green New Deal necessario per affrontare concretamente la crisi ambientale e climatica e per modificare le leve dello sviluppo nel segno della qualità, della sostenibilità e della transizione verso l'economia circolare», conclude.