Pierluigi Bersani ai 5 Stelle: «Arrendetevi, a vostro modo siete di Sinistra»

ROMA - «Mi rivolgo ai 5 Stelle, finitela di dire che non siete né di destra né di sinistra, arrendetevi cari 5 Stelle a vostro modo siete di sinistra». Lo ha detto Pierluigi Bersani (Leu), ospite de «L'aria che tira» su La7 osservando poi che «anche la sinistra non le ha fatte tutte giuste. Voglio fare una grande assemblea dove vengono tutti quelli che vogliono non bazzicare il centro ma costruire una alternativa a una destra così aggressiva. Poi vediamo se diventa un partito come io vorrei ma mi accontento anche di meno...». Quanto alla nascita di Italia Viva di Matteo Renzi, Bersani osserva che «il centro è un luogo ospitale sì ma solo per delle avventure personali».

Di Giorgi: «Con Boldrini e Lorenzin partito più rappresentativo»

«Con Beatrice Lorenzin e Laura Boldrini il Partito Democratico conferma di essere un progetto politico attrattivo, acquistando due personalità diverse tra di loro ma altrettanto rappresentative». Lo dichiara la Parlamentare e membro dell'Ufficio di presidenza del Partito Democratico presso la Camera dei Deputati, Rosa Maria Di Giorgi. «Due donne - aggiunge - provenienti da storie e percorsi politici differenti, che hanno saputo rappresentare, ognuna nel proprio ruolo, un profilo istituzionale di altissimo livello, e che richiamano mondi assolutamente centrali per il profilo inclusivo che il nostro partito intende sempre più sviluppare. Dal civismo popolare, all'impegno nelle associazioni su temi delicati come quello del diritto d'asilo, Lorenzin e Boldrini portano nel Pd professionalità, competenze, e passione. Esattamente quello di cui ha bisogno oggi la politica. A loro va il mio benvenuto, nella convinzione che il Partito Democratico, anche grazie al loro apporto, saprà essere all'altezza delle sfide che ci attendono nei prossimi mesi».