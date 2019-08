Romano Prodi non vuole meriti: «Salvini si credeva Dio ma si è fatto fuori da solo»

RAVENNA - Il leader della Lega, Matteo Salvini, «si è sentito simile a Dio» ed «era in una situazione di ascesa incredibile», ma «si è fatto fuori da solo»: «ha rotto l'equilibrio dell'alleanza» con i Cinquestelle «e questo ha rotto il governo». Ne è convinto l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi.

«Di veri sovranisti è rimasto solo Salvini»

A Lucia Annunziata, che lo intervistava dal palco della Festa de l'Unità a Ravenna, chi gli chiedeva se il governo Conte-bis fosse un complotto contro Salvini, Prodi ha spiegato: «No, modestamente Salvini si è fatto fuori da solo. Ha fatto tutto lui. Questa è una cosa che mi ha colpito. Era in una situazione di ascesa incredibile, oggetto di adorazione collettiva. Salvini si è sentito simile a Dio, forse per questo portava la corona del rosario». Ma «ha rotto l'equilibrio dell'alleanza e questo ha rotto il governo. Per questo dico che ha fatto tutto lui, noi non abbiamo nessun merito. Di veri sovranisti è rimasto solo Salvini» ha aggiunto Prodi. Sovranismo sconfitto? «Naturalmente al mondo non c'è niente di definitivo, ma hanno preso una bella botta» alle ultime elezioni europee.

«La Flat tax è una porcheria»

«La Flat Tax è una porcheria. Punto». Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, intervistato alla Festa nazionale de l'Unità a Ravenna. «Non è giusto che uno che guadagna 30 mila euro l'anno - ha spiegato Prodi - abbia la stessa aliquota di uno che guadagna per 300 mila euro o più. Non è giusto. Siamo nati su un altro concetto di giustizia redistributiva - ha aggiunto l'ex premier -. Questo è l'aspetto teorico». Poi c'è un aspetto di natura pratica: «Dove trova i soldi?» per garantire la Flat Tax? «I soldi non sono stati trovati» da Salvini. «I soldi per la Flat Tax - ha concluso Prodi - non sono stati messi in conto e non credo che saranno nemmeno messi in Conte».