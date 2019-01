Berlusconi annuncia: «Mi candido alle elezioni europee per responsabilità»

QUARTO SANT'ELENA - Silvio Berlusconi ha deciso di candidarsi alle elezioni europee. Lo ha annunciato lo stesso leader di Forza Italia, a margine di un comizio a Quartu Sant'Elena, in Sardegna. «Ho deciso di presentarmi alle Europee per portare la mia voce in un'Europa che va cambiata», ha spiegato, chiarendo che si tratta di una nuova discesa in campo dopo quella nel '94 «per fermare i comunisti».

Il Centrodestra unito è vincente

«Bisogna cambiare questo governo - ha sottolineato Berlusconi - nel M5s ci sono persone che non hanno esperienza, non hanno competenze. Sono come quei signori della sinistra comunista nel '94... Non vedo nessuno a cui poter dare la fiducia». Berlusconi si dice convinto che «il centrodestra unito è vincente in Italia»: «E' il futuro dell'Italia, dell'Europa, del mondo, con i suoi valori e le sue idealità».

Mulè: «Di nuovo in campo al servizio dei cittadini»

«Un'altra storia da raccontare, anzi tutta un'altra storia per spazzare via l'incubo di un governo che fa il male del Paese...ancora una volta il presidente Silvio Berlusconi mette la sua esperienza al servizio non solo di @forza_italia ma dei cittadini italiani. Per le europee 'scende in campo l'Italia che lavora contro quella che chiacchiera'. Grazie presidente!». Lo ha scritto su facebook Giorgio Mulè, portavoce dei gruppi parlamentari azzurri di Camera e Senato.

Gelmini: «Sua leadership essenziale per cambiare UE»

«La decisione di Silvio Berlusconi di esserci alle prossime elezioni europee è la notizia che tutti noi aspettavamo. La sua leadership indiscussa sarà essenziale per cambiare il volto di questa Europa. La giusta carica per tutti noi e per il Paese, in vista di questa nuova sfida». Lo ha dichiarato via Twitter la presidente dei deputati di Forza Italia Mariastella Gelmini.