Beltramo: Piloti e team si fermano per Marco Simoncelli

MILANO – Oltre alla consueta conferenza stampa di rito, la vigilia del Gran Premio di Malesia è stata marcata anche da una ricorrenza importante: «Il giovedì è giornata di chiacchiere, ma oggi è stata anche giornata di fatti – racconta il nostro Paolo Beltramo – Paolo Simoncelli, insieme a Valentino Rossi, Marc Marquez, Dani Pedrosa, ai suoi ragazzi, a tutti i pilotini della Vr46 Academy, a Sete Gibernau, a tanti piloti, meccanici, giornalisti, è andato a quella maledetta curva 11 dove Marco perse la vita il 23 ottobre del 2011, sei anni fa passati da poco. È stato un momento emozionante, coinvolgente, sentito, con molti abbracci e volti pieni di nostalgia, che guardavano lontano, cercando qualcuno che purtroppo non c'è più».

Marquez ragioniere? Non ci credo

Questo è però anche il primo weekend in cui si può matematicamente decidere il Mondiale: «Marquez ha detto che forse questo sarebbe il momento di pensare al titolo – spiega Paolone – Il che, presumibilmente, annuncia un modo di correre un po' più tranquillo, rilassato, meno aggressivo. Ma alla fine, secondo me, Marquez è Marquez: cercherà il limite in prova, come sempre ha fatto, magari rischiando di scivolare, e poi cercherà forse in gara di prendersi meno rischi. Difficile che riesca ad imporsi qualcosa che per lui è contro natura. Dovizioso, invece, non può fare altro che cercare di vincere, e su questa pista la Ducati dovrebbe andare bene. L'anno scorso Andrea vinse sul bagnato, quest'anno le previsioni anticipano ancora acqua. E, a proposito, oggi ha iniziato a diluviare solo dopo che si è conclusa la camminata verso la targa del Sic: quando si tratta di lui, questo capita spesso, quando serve fa bello».