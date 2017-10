Doppio podio Ducati: Melandri batte Davies

JEREZ DE LA FRONTERA – Il Circuito de Velocidad di Jerez de la Frontera ha visto oggi assegnare altri titoli iridati dopo quello già ottenuto a Magny-Cours dal nordirlandese Jonathan Rea con Kawasaki. Tra questi il titolo mondiale costruttori della Superbike che, anche grazie alla doppietta realizzata da Jonathan Rea nel corso del fine settimana, è stato vinto per il terzo anno consecutivo proprio da Kawasaki. La casa di Akashi si conferma così leader indiscussa del campionato delle derivate serie avendo già ottenuto per il 2017 anche il titolo piloti con lo stesso Rea e quello per squadre.

Seguono le Rosse

Il team Ducati è salito sul podio con entrambi i suoi piloti al termine di una gara-2 entusiasmante, con Marco Melandri secondo al traguardo davanti a Chaz Davies. L’italiano, costretto suo malgrado al ritiro ieri quando era al comando in gara-1, ha risalito la china dalla decima posizione in griglia mostrando un passo in linea con quello del vincitore Rea una volta che ha avuto pista libera davanti a sé. «Il secondo posto di oggi, al termine di una gara così dura, vale quasi come una vittoria per me – spiega Macio – Partendo dalla decima posizione, sapevo che non sarebbe stato facile recuperare terreno. Rea aveva il passo per scappare e volevo restargli incollato fin dall’inizio. Mi stavo districando bene nel gruppo, poi però ho perso tempo con Van der Mark dopo un contatto alla curva 5. Avremmo potuto provare ad andare a caccia di Rea, invece ne è nata una lotta che ha fatto perdere tempo a entrambi. Dopo, potevo solo ambire al secondo posto, ma è stato bello poter finalmente lottare con Chaz fino alla fine. Vado in Qatar fiducioso, stiamo crescendo ancora». Il gallese, secondo ieri, è stato inizialmente coinvolto in un contatto risultato in una caduta senza conseguenze prima che la gara venisse interrotta dalle bandiere rosse. Alla ripartenza, Davies è stato protagonista di un’altra gara concreta che lo ha visto pareggiare i conti con Sykes nella lotta per il secondo posto in campionato, dove attualmente comanda in virtù del maggior numero di vittorie. «Sono molto contento di questo risultato, salire due volte sul podio qui non era scontato – afferma Chaz – Penso che abbiamo ottenuto il massimo. Fin da venerdì mattina, era chiaro che non sarebbe stato un round facile per noi. Il nuovo asfalto ci ha creato qualche grattacapo ed abbiamo dovuto fare i conti con diversi problemi, ma abbiamo risposto bene. Sarebbe stato molto difficile lottare per la vittoria, ma il nostro obiettivo principale era quello di recuperare punti su Sykes ed ora siamo esattamente alla pari, quindi sono soddisfatto. Lo scorso anno eravamo molto competitivi in Qatar, quindi spero di riprendere da dove abbiamo lasciato nel 2016».

In lizza per il Mondialino

Al termine del dodicesimo round, Davies (363 punti) e Melandri (301 punti) sono rispettivamente 2º e 4º nella classifica iridata. Il team Ducati tornerà in pista a Losail (Qatar) per l’ultimo round della stagione, in programma dal 2 al 4 novembre. «Vedere Marco e Chaz insieme sul podio al termine di un round dove abbiamo incontrato diverse difficoltà ci rende molto orgogliosi – commenta il team principal Stefano Cecconi – Insieme a tutta la squadra, entrambi hanno dimostrato grande determinazione, dando spettacolo in pista e chiudendo in crescita. Ripartiremo da qui con l’obiettivo di sfruttare pienamente il nostro potenziale in Qatar per chiudere la stagione sul gradino più alto del podio».