Valentino Rossi lascia l'ospedale: «Torno in pista prima possibile»

ANCONA – Gli è bastato trascorrere una notte agli Ospedali riuniti Torrette di Ancona, dove giovedì è stato operato per ridurre le fratture alla gamba destra, perché le condizioni fisiche di Valentino Rossi migliorassero a sufficienza per ottenere il via libera a lasciare l'ospedale. Dopo una notte di riposo, insomma, il Dottore è stato dimesso stamattina alle 10, accompagnato dal suo staff sulla carrozzina, ed è tornato a casa, dove proseguirà il suo recupero. «Ho passato una notte tranquilla – ha raccontato il fenomeno di Tavullia – Ho dormito e stamattina mi sentivo bene. I medici mi hanno visitato e mi hanno dato l'ok per tornare a casa, dove potrò riposarmi ancora meglio. Inizierò la riabilitazione il più presto possibile e vedrò come reagirà il mio fisico prima di prendere qualsiasi decisione. Devo ringraziare ancora una volta tutto lo staff degli Ospedali riuniti di Ancona, ma anche del pronto soccorso e del 118 di Urbino, così come tutti gli amici che sono venuti a visitarmi. Come ho detto già ieri, farò tutto ciò che potrò per tornare in pista il prima possibile».

Un mese di stop... o no?

Il dottor Raffaele Pascarella, il direttore dell'unità operativa ortopedia e traumatologia che ha operato il campione della Yamaha, continua a ribadire la sua diagnosi: «In 30-40 giorni potrebbe tornare a gareggiare – ha spiegato – Poi ognuno ha i propri tempi. Ha alcuni dolori ma sta bene. La frattura è stabile, dipende dalla sua capacità deambulatoria e dal dolore che proverà. Le gambe servono per andare in moto e poter gareggiare ad alti livelli. Quando tornerà non lo so: la palla di cristallo non me l'hanno ancora consegnata. Con Rossi abbiamo parlato di lui e del suo recupero, non del suo lavoro». Ma il nove volte iridato morde il freno e vorrebbe cercare di accelerare ulteriormente i tempi del suo rientro: dopo aver già provato a muovere qualche passo ieri, infatti, il suo piano, secondo quanto rivela oggi la Gazzetta dello sport, sarebbe quello di tentare di correre già ad Aragon, il 24 settembre prossimo.