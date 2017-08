E stavolta Lorenzo supera Dovizioso: «Ma non è una pista Ducati»

SILVERSTONE – I piloti Ducati partiranno domani dalla seconda fila nel Gran Premio di Gran Bretagna, in programma sul circuito di Silverstone. Al termine della sessione di qualifica Jorge Lorenzo ha infatti ottenuto il quinto miglior tempo, in 2:00.399, mentre il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso ha chiuso il turno in sesta posizione, con il crono di 2:00.572. «Oggi ho fatto una buona qualifica – conferma Por Fuera – Non ero soddisfatto del mio primo crono ma nella seconda uscita ho ottenuto un tempo che pensavo fosse sufficiente per la prima fila. Invece anche altri piloti hanno migliorato i loro tempi ed è stato abbassato il record della pista, a dimostrazione anche di quanto si stiano evolvendo le moto e gli pneumatici. Sono però contento del mio quinto tempo e di partire in seconda fila, anche perché questo circuito non è uno dei più favorevoli per la nostra moto. La mia squadra ha lavorato molto bene e siamo riusciti a risolvere il problema che avevamo ieri con le vibrazioni dovute agli avvallamenti dell’asfalto. Adesso dobbiamo migliorare il nostro ritmo e credo che con una guida più dolce potremo migliorare il nostro rendimento in gara».

Dovizioso salva la seconda fila

Il meteo ha invece scombinato i piani di Desmodovi: «Oggi è stata una giornata piuttosto complicata perché purtroppo stamattina è piovuto, e abbiamo perso quasi tutto il turno di stamattina, senza riuscire a lavorare come avevamo programmato. Alla fine nelle quarte prove libere siamo riusciti a migliorare abbastanza, ma non sono ancora del tutto contento e spero che domani nel warm up potremo fare ancora un passo avanti. Abbiamo un buon ritmo ma ci sono tanti piloti molto veloci e quindi vedremo in gara. Sono comunque soddisfatto del tempo ottenuto in qualifica, perché partire nelle prime due file era un nostro obiettivo e ce l’abbiamo fatta».