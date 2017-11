Strasburgo, Renzi tifa per Berlusconi: «Spero che sia candidabile, vorrei sfidare lui»

ROMA - «Mi piacerebbe sfidare Berlusconi, spero venga messo nelle condizioni di fare la campagna elettorale». Così il segretario del Pd Matteo Renzi, parlando in treno con i giornalisti. «Ora siamo nella fase della costruzione delle coalizioni. Da qui alle prossime settimane si dovranno chiudere le squadre che giocano la partita e io sono, come tutti noi a parte Giachetti, molto grati a Piero Fassino per il lavoro generoso che sta facendo. Tutti tranne uno, indovinate chi è? Poi inizia la parte della scelta delle idee, del programma - ha aggiunto Renzi - e dei candidati. Io semplicemente sottolineavo che quando si tratta di ragionare di candidature, il Pd ha candidature forti. Noi facciamo il conto sui sondaggi, ma poi arriva il momento in cui Delrio va su un collegio. E poi la partita si gioca candidato contro candidato. Per questo mi piacerebbe farla contro Berlusconi, mi piacerebbe tanto. Quindi sono uno di quelli che spera che Berlusconi venga messo in condizioni di fare la campagna elettorale», ha concluso il segretario del Pd.