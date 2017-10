Di Maio: «Tutti in piazza il 25 contro il Rosatellum»

ROMA - Luigi Di Maio ha rilanciato, in un video in diretta Facebook, l'appello alla mobilitazione contro il Rosatellum in vista della manifestazione prevista al Senato il 25 ottobre prossimo alle 14. «Come siete venuti alla Camera, venite al Senato», ha detto il candidato premier del Movimento 5 stelle. «È importante - ha spiegato - perché il primo round non lo abbiamo vinto alla Camera, ma abbiamo fatto sentire la nostra voce e se saremo tanti proveremo a bloccarla al Senato». Con la legge elettorale approvata dalla Camera e ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento, «un voto ai 5 stelle - ha sostenuto l'esponente stellato - vale 0,60 mentre uno ai partiti vale 1,40». «Stamattina Mastella in una intervista dice 'voglio rifondare l'Udeur e riportarla in Parlamento'», e questo, a giudizio di Di Maio, accade perché "questa legge elettorale è fatta per i partiti che con tre senatori potranno ricattare e far cadere i governi, come succedeva ai tempi di Prodi e Berlusconi".