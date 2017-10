Sicilia, Meloni: «Con Musumeci perché onesto e preparato»

ROMA - «Il Pd usa le Istituzioni a suo uso e consumo. È indecente che a ridosso delle elezioni il ministro delle Infrastrutture Delrio sia venuto in Sicilia per annunciare, insieme al candidato presidente del Pd, un piano di investimenti in infrastrutture per 5 miliardi di euro. Ecco il rispetto del Pd per gli italiani: stanno al governo abusivamente e senza essere stati votati da nessuno, per anni non fanno assolutamente nulla se non aiutare lobby e poteri forti, in piena campagna elettorale mandano i loro ministri a presentare progetti che finanziano con i soldi di tutti gli italiani. Vergognatevi e preparate le valigie: gli italiani vi manderanno presto a casa». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.