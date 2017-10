Meloni: «Osce in Paesi in guerra, Di Maio insulta i siciliani»

ROMA - «Io se fossi siciliana mi farei un'idea del rispetto che il M5s ha della Sicilia con questa proposta. Dopo di che, io propongo di mandare l'Osce a vedere come fanno le primarie nel M5s». Lo ha detto a margine di un'iniziativa la leader di Fdi, Giorgia Meloni, commentando la proposta di Luigi Di Maio di invitare gli osservatori dell'Ocse per vigilare sulla regolarità del voto per le regionali in Sicilia. Meloni ha poi bocciato la manovra economica approvata dal Consiglio dei ministri: «E' una manovra di bilancio nella quale non c'è nulla se non qualche titolo lanciato in campagna elettorale. Si parla - aggiunge - di alcuni problemi molto gravi che in realtà non si affrontano. Si parla di povertà, giovani e lavoro senza affrontare veramente il tema. Titoli buoni da campagna elettorale».