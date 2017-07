Di Maio risponde a Macron: «Chiudere la rotta mediterranea»

ROMA - Il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, ha risposto alla disponibilità di aiuto offerta dalla Francia all'Italia in tema di immigrazione, chiedendo la chiusura della rotta mediterranea: «Non vogliamo più soldi abbiamo bisogno che gli altri paesi si prendano una buona quota dei migranti che sbarcano da noi e soprattutto si fermino tutti quegli altri che stanno partendo dalla Libia chiudendo la rotta del Mediterraneo. Macron deve rispondere non a me ma all'Italia e con i fatti, ci faccia sapere se e quando intende cambiare il regolamento di Dublino».