Nel M5s cresce il malcontento: ora anche un "big" prevede lo scioglimento del governo

ROMA - Nel Movimento 5 stelle cresce il fronte di chi vede sempre più vicina la fine dell'alleanza di governo con la Lega. Li chiamano «dissidenti». Voci sempre più insistenti raccontano di una regia, più o meno occulta, del presidente della Camera Roberto Fico. Una volta la questione «giustizia», un'altra quella rifiuti. Poi lo scontro-confronto sul tema sicurezza e immigrazione. Ora, ad aprire un altro fronte di divergenza è quella dei diritti. In particolare quelli per le persone Lgbt: e la differenza è tutta nei profili e nelle idee di Vincenzo Spadafora, sottosegretario (M5s) alle Pari Opportunità e Lorenzo Fontana, ministro (leghista) della Famiglia. Il primo, dichiaratamente a favore, ad esempio, delle adozioni omosessuali. Il secondo assolutamente contrario.

Spadafora: «Nel contratto di governo mancano i diritti»

Nel contratto di governo «mancano i diritti». Il sottosegretario per le Pari opportunità Vincenzo Spadafora ricorda che «spesso abbiamo sacrificato a un interesse generale dei temi che potevano caratterizzare la nostra azione. E lo abbiamo fatto già dall'inizio, al momento della scrittura del contratto» come il tema dei diritti. Un tema che «manca del tutto» nel contratto: «Penso ai diritti Lgbt, che vanno affrontati dal punto di vista legislativo e da quello culturale. Ma, se questo governo non farà passi avanti, posso garantire che non consentiremo passi indietro. Dico di più: esaurite le priorità del contratto, penso che l'anno prossimo il Parlamento possa lavorare in modo trasversale a una legge contro la transomofobia».

«Arriverà il momento in cui ci separeremo»

«Per le persone Lgbt si può fare molto a livello ministeriale, ed è per questo» ha spiegato il sottosegretario «che ho istituito un tavolo a Palazzo Chigi, portando molte persone di quel mondo a riunirsi nella sala Verde. I commessi non avevano mai visto nulla del genere. In più, io resto a favore delle adozioni omosessuali, ma sono consapevole di muovermi in un perimetro che mette un dito nell'occhio al mio caro amico Fontana, che è ministro della Famiglia e non la pensa come me. Mi turo il naso» conclude Spadafora «perché so che arriverà un momento in cui le nostre strade si separeranno».