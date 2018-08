Salvini incassa il sostegno dei suoi fan sui social: oltre 100 mila messaggi

ROMA – Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, torna a rispondere su Facebook alle accuse della procura di Agrigento per il caso del mancato sbarco dei migranti dalla nave Diciotti della Guardia costiera: «Ogni inchiesta o minaccia perché difendo la sicurezza per me è una medaglia»; e sui social ringrazia e sprona i suoi follower: «Siamo più di tre milioni», festeggia pubblicando anche un video-claim di ringraziamento.

Tre milioni di follower

«Amici, da ieri notte siamo più di 3 milioni su questa pagina, una splendida comunità che cresce. Il vostro entusiasmo in rete e il vostro affetto nelle piazze mi fanno capire che stiamo andando nella giusta direzione: gli altri attaccano e litigano, noi lavoriamo e risolviamo problemi – posta Salvini, aggiungendo – Ogni inchiesta, bugia, insulto o minaccia perché difendo la sicurezza, i confini e il futuro degli italiani, sono per me una medaglia. Grazie: se voi ci siete, io ci sono e non mollo». In un post precedente Salvini scrive: «Grazie a chi usa sui social, anche a tarda ora, #nessunotocchiSalvini, siete incredibili! State tranquilli, non ho paura di nulla: indaghino, mi interroghino, mi arrestino. Io sono fiero di battermi per difendere i confini, tutelare la sicurezza degli italiani e proteggere il futuro dei nostri figli».

Anche su Twitter

«Sempre più determinato a difendere gli italiani, un brindisi a chi indaga, insulta o ci vuole male!»: così il ministro dell'interno Matteo Salvini continua sui social a rimarcare la sua posizione. E a corredo del post, oltre ad un sorridente emoji, una sua foto, altrettanto sorridente con un bicchiere di birra in una mano e una vacanziera canna da pesca nell'altra, sullo sfondo di un cristallino specchio d'acqua. Rimbalzando dal suo profilo Twitter a quello Facebook Salvini ringrazia e festeggia il sostegno ricevuto. «Da ieri sera quasi 100 mila tweet #nessunotocchiSalvini! Grazie, siete incredibili! Io non mollo, ve lo garantisco»: cinguetta.