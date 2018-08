Migranti, indagato Salvini: «Possono arrestare me ma non il cambiamento»

ROMA – La giornata di interrogatori trascorsa al Viminale dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, si è conclusa con una decisione: quella di indagare il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nell’ambito dell’inchiesta aperta sul caso dei 150 migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera ormeggiata nel porto di Catania, al vicepremier sono stati contestati i reati di sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale. «La Procura di Agrigento – si legge nella nota – al termine dell’attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro e un capo di gabinetto, e trasmettendo doverosamente i relativi atti alla competente Procura di Palermo per il successivo inoltro al tribunale dei ministri del capoluogo».

I commenti a caldo

Il leader della Lega ha appreso la notizia mentre si trovava alla festa del Carroccio a Pinzolo, in Trentino, e ha risposto dal palco del suo comizio: «Ho saputo dieci minuti fa che sono sotto inchiesta per sequestro di persona, ma è difficile fermarci – ha dichiarato Salvini – Possono arrestare me, ma non fermeranno la voglia di cambiamento di 60 milioni di italiani. È incredibile vivere in un Paese dove dieci giorni fa è crollato un ponte sotto il quale sono morte 43 persone e non c'è un indagato e indagano un ministro che difende i confini del Paese. È una vergogna».

Soluzione del caso

Sempre nel corso del suo intervento, il titolare del Viminale ha annunciato l'imminente soluzione del caso dei migranti: «Gli immigrati della Diciotti sbarcheranno nelle prossime ore, ho ritenuto di farli sbarcare, vi dirò dove andranno – ha spiegato – Chiedo di ridiscutere i miliardi che l'Italia manda a Bruxelles, è giunto il momento di tagliare i finanziamenti a un ente inutile. Dalla prossima nave può fare marcia indietro e tornare, mi possono indagare anche per questo ma il limite è stato raggiunto. Alcuni immigrati vanno in Albania, il governo albanese si è dimostrato migliore di quello francese. E io dico grazie agli albanesi e vergogna ai francesi. La restante parte dei migranti andrà in uno-due altri Paesi ma la maggioranza, e ci ho lavorato personalmente mentre gli altri insultavano, sarà ospitata a cura dei vescovi della Chiesa italiana».