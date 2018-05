Alta tensione tra Salvini e Berlusconi: ora la Lega Nord cammina da sola

MILANO - Da un lato, quello leghista, «mandato pieno e unanime» al segretario Matteo Salvini «affinché si parta con il governo del cambiamento Lega-5stelle, per realizzare il programma su cui si esprimeranno gli italiani domani e domenica in oltre mille piazze da Nord a Sud». Dall'altro scontro aperto con Silvio Berlusconi e la coalizione di centrodestra. La decisione del Consiglio federale del Carroccio, che si è riunito oggi a Milano, di dare carta bianca a Salvini per far nascere il governo gialloverde, fa da contraltare al duro scontro che si è consumato con Silvio Berlusconi e che, di fatto, ha messo la parola fine al centrodestra per come lo abbiamo conosciuto finora. A quanto si apprende, infatti, il leader leghista avrebbe telefonato oggi pomeriggio (anche se da Forza Italia smentiscono) all'ex premier per chiedere chiarimenti dopo le dichiarazioni di stamattina dello stesso Silvio Berlusconi sulla sua disponibilità ad accettare un eventuale incarico da parte del presidente della Repubblica per guidare un governo di centrodestra che «può durare anche cinque anni». Berlusconi avrebbe replicato ridimensionando le notizie riportate dai media e riaffermando comunque l'indisponibilità di Forza Italia a sostenere un governo con i Cinque stelle. Una posizione che potrebbe aver ricomposto lo scontro ma che, sicuramente, non ha dato nuova linfa alla colazione di centrodestra. Tutt'altro.

Ok del Consiglio federale della Lega al governo con il M5s

Chi di certo non si è sentito toccato dal rischio di veder andare in frantumi la coalizione è il gruppo dirigente della Lega Nord che, come detto, ha dato mandato pieno e unanime» al segretario Matteo Salvini «affinché si parta con il governo del cambiamento Lega-5stelle, per realizzare il programma» su cui si esprimeranno gli italiani domani e domenica in oltre mille piazze. «Soddisfazione di tutti - si legge in una nota - perché il contratto di Governo accoglie la politica del Prima gli italiani e il 90% delle richieste delle Lega, dalla sicurezza al taglio delle tasse, dall'autonomia regionale alla riforma delle pensioni, dagli asili nido gratis per le famiglie italiane alla legittima difesa, dalla lotta alla precarietà alle nuove politiche sull'immigrazione, dalla difesa del Made in Italy in Europa alla chiusura dei campi Rom. Se ci sarà l'ok degli italiani e ci sarà accordo sulla squadra, si parte».

L'elenco dei gazebo della Lega Nord dove votare il contratto di governo

La Lega ha intanto diffuso l'elenco dei gazebo dove, nelle giornate di sabato 19 maggio e domenica 20 maggio, i militanti potranno votare sul contratto di governo con il Movimento 5 Stelle.

