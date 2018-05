MILANO - «Sei d'accordo sulla sottoscrizione di un contratto di governo con il Movimento Cinque Stelle per proseguire e realizzare, tra gli altri, i seguenti punti?». Questo il quesito posto in testa alla scheda che sarà votata durante il week end negli oltre mille gazebo che la Lega Nord allestirà nelle maggiori piazze italiane. Quindi dieci punti del programma, dall'eliminazione della legge Fornero al blocco degli sbarchi, dall'introduzione della flat tax allo stralcio delle cartelle esattoriali, dal potenziamento delle risorse delle Forze del'Ordine alla garanzia della legittima difesa, dal salrio minimo alla lotta agli sprechi nella pubblica amministrazione. E per finire la ridiscussione di tutti i trattati Ue agli asili nido gratuiti e il ministero per i disabili. Ecco, nel dettaglio, i dieci punti del programma che compaiono nella scheda della Lega che sarà votata nei circa 1000 gazebo, nelle principali piazze italiane, durante il prossimo fine settimana.

Eliminazione della legge Fornero. Immigrazione: blocco degli sbarchi e rimpatrio degli irregolari. Introduzione della flat tax per famiglie e imprese, eliminazione delle più vecchie accise sulla benzina, taglio della burocrazia con l'abolizione degli studi di settore. Pace fiscale con saldo e stralcio delle cartelle esattoriali per i piccoli contribuenti in difficoltà economica. Sicurezza: forte potenziamento di risorse e personale per le Forze dell'Ordine. Garanzia del diritto alla legittima difesa. Dignità e lavoro, salario minimo orario e lotta al precariato. Autonomia e maggiori risorse ad enti locali e regioni, taglio agli sprechi nella Pubblica amministrazione. Ridiscussione di tutti i trattai europei e l'affermazione del principio di sovranità nazionale. Asili nido gratuiti, Iva zero sui prodotti per l'infanzia a sostegno alla natalità, introduzione di un ministero specifico per i disabili.

Nel contratto il divieto per M5s e Lega di farsi la guerra

«I contraenti» del contratto di governo M5S-Lega «si impegnano a non mettere in minoranza l'altra parte in questioni che per essa sono di fondamentale importanza». Così recita l'accordo al capitolo 1, dal titolo Funzionamento del governo e dei gruppi parlamentari. Eventuali contrasti di linea politica forieri di voti contrari in Parlamento vengono quindi demandati al Comitato di conciliazione. Lega e M5S «si impegnano a tradurre questo contratto in una pratica di governo e sono insieme responsabili di tutta la politica dell'Esecutivo» si legge all'inizio del paragrafo intitolato Cooperazione tra le due forze politiche. «I contraenti stabiliranno insieme il lavoro in ambito parlamentare e governativo e si adopereranno per ottenere il consenso rispetto a questioni relative a procedure, temi e persone. Per quanto riguarda gli altri obiettivi, le parti si impegnano, in primo luogo, a fornirsi tempestivamente informazioni esaurienti circale finalità che si intendono conseguire e i relativi strumenti».

Calderoli: «Abbiamo fatto un grande lavoro»

«In questi ultimi otto giorni abbiamo veramente lavorato giorno e notte, come ha spiegato anche Matteo Salvini, ma ne è valsa la pena» il commento di Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. «Sono davvero soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto al tavolo di confronto con il Movimento 5 Stelle e sono davvero del risultato ottenuto. Per questo ringrazio tutti i colleghi della Lega che mi hanno accompagnato in questi giorni, in questa esperienza così intensa, e sono soddisfatto di aver trovato un buon livello di disponibilità e interlocuzione ad approfondire qualunque materia dall'altra parte del tavolo. Il mio appello ora è che il maggior numero di cittadini possa recarsi sabato e domenica ai nostri gazebo, in tutte le piazze, per informarsi ed esprimere il proprio assenso o dissenso su questo documento. Personalmente, nel mio piccolo, cercherò di girare il maggior numero possibile di banchetti in provincia di Bergamo per fornire di persona spiegazioni e riflessioni sui punti del documento a chiunque fosse interessato».