"Nel Pd cresce la voglia di dialogare con i Cinque Stelle"

ROMA - «Una cosa è il dialogo» con il Movimento Cinque Stelle, «una cosa è l'alleanza». Per Francesco Boccia, la seconda opzione non solo è lecita, ma è addirittura consigliabile, al punto che i consensi tra i dem starebbero aumentando. "È un nostro dovere politico confrontarsi sui temi e sui contenuti. Penso che tra il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle ci siano più punti di confronti rispetto a quelli che possono esserci tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega", afferma il deputato Pd a Radio Cusano Campus.

Con M5S il dialogo è possibile

«Con Salvini è difficile anche sedersi a parlare, considerando le sue posizioni, mentre con il Movimento Cinque Stelle dalle misure di contrasto alla povertà, passando alle politiche sull'ambiente e le politiche che migliorino la qualità della vita, sono tante le cose fatte insieme che hanno un collante comune. E poi non dobbiamo dimenticare che oltre 2 milioni di elettori del Partito Democratico hanno votato M5S alle ultime elezioni» afferma.

Posizione sempre più popolare

Boccia crede che nel Pd stiano aumentando gli esponenti che desidererebbero dialogare con il Movimento: «La mia posizione, quella di Emiliano, Orlando e Franceschini, sta trovando sempre più consensi nel partito. È in aumento la voglia di dialogo con il Movimento Cinque Stelle. I loro parlamentari voglio sfidarli sui contenuti. La politica nobile è anche pensare di far saltare gli accordi degli altri. È folle per il Paese l'accordo tra Movimento Cinque Stelle e Lega e non sono, come qualcuno nel mio partito, qualcuno che gioisce pensando che il Movimento Cinque Stelle possa andar male. Perché se andrà male, ne pagherà le conseguenze il Paese. Quando sento miei compagni di partito dire 'vedrete come combineranno il Paese', penso che siano dei matti furiosi».