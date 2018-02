Elezioni, Bloomberg: le imprese preferiscono Gentiloni

ROMA - Gli imprenditori italiani vorrebbero Paolo Gentiloni come prossimo presidente del Consiglio. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto da Bloomberg tra gli amministratori delegati di 40 aziende quotate in Borsa, che valgono oltre 338 miliardi di euro. Secondo il loro giudizio, Gentiloni sarebbe la scelta migliore per guidare il paese dopo le elezioni del 4 marzo.

Tra Gentiloni e gli altri vince Gentiloni

Bloomberg ha chiesto agli amministratori delegati di scegliere tra i seguenti leader: Gentiloni o un altro membro del Partito Democratico, un candidato del partito Forza Italia di Silvio Berlusconi, il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, e il capo del Movimento Cinque stelle, Luigi Di Maio. Dopo Gentiloni, gli imprenditori hanno scelto un candidato moderato di Forza Italia, terzo Di Maio, mentre nessuno di loro ha indicato Salvini.