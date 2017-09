Si baciano davanti l'Esquilino, aggrediti da un islamico. Meloni: «Nessuno detti legge a casa nostra»

ROMA – Una coppia di fidanzatini italiani è stata aggredita davanti al centro islamico del quartiere Esquilino, nel cuore di Roma. L'aggressore è un cittadino maliano di 24 anni che dopo aver spintonato la ragazza si è scagliato sul giovane prendendolo a calci e pugni. E' accaduto domenica sera in via di San Vito, in uno dei quartieri a più alta densità d'immigrazione nella Capitale. «Non potete baciarvi davanti alla moschea», ha detto l'aggressore prima di infierire sui giovani. La «colpa» dei fidanzati, infatti, sarebbe stata quella di essersi scambiati un bacio e qualche effusione davanti al centro islamico dell'Esquilino. La moschea, tra l'altro, era stata chiusa nei mesi scorsi perché non era autorizzata ed ospitava anche un nido abusivo nelle cantine.

L'aggressione ai fidanzatini davanti alla moschea

L'aggressione ai giovani fidanzati è stata subito notata dalla pattuglia del nucleo radiomobile che transitava in zona ed è intervenuta. L’uomo, però, ha reagito aggredendo anche i militari tanto che un carabiniere è rimasto lievemente contuso. Infine è stato fermato con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo risulta essere un cittadino maliano di 24 anni senza fissa dimora e incensurato. Al momento dell'aggressione, secondo alcuni testimoni, appariva poco lucido e agitato. I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma stanno seguendo la pista della radicalizzazione islamica, ma non ci sono ancora informazioni certe al riguardo.

La risposta di Giorgia Meloni

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha commentato l'accaduto questa mattina dalla sua pagina Facebook: «Siamo alla follia! - ha esordito - Ora dobbiamo pure stare attenti a scambiarci un bacio per strada che potremmo infastidire qualche musulmano ed essere aggrediti, come è successo a una coppia a Roma 'colpevole' di essersi baciata davanti a una moschea (ovviamente abusiva)». La notizia dell'aggressione ha fatto in poco tempo il giro della città catalizzando l'attenzione dei romani che sono intervenuti subito sui social. «Facciamo capire a questa gente che non permettiamo a nessuno di venire a casa nostra a dettare legge», ha concluso la Meloni dando appuntamento alla cittadinanza questo pomeriggio alle 15 in via di San Vito per una manifestazione spontanea.