Lacrime Bellanova, Maria Elena Boschi attacca Giorgia Meloni

ROMA - «Proprio non me lo sarei aspettato che attaccasse la ministra Bellanova sulle lacrime. Glielo dico da donna a donna, presidente Meloni, io rispetto le sue idee anche se non le condivido. Ma lei deve rispettare la storia personale di chi ha speso una vita a fianco degli ultimi», ha detto Maria Elena Boschi, rivolta alla presidente di Fratelli d'Italia alla Camera. La capogruppo di Italia Viva interviene in Aula e si infuria con la leader di FdI dopo il caso delle lacrime della ministra dell'Agricoltura.

«Bene cambio rotta di Conte»

«Grazie per aver rispettato l'impegno assunto con Italia Viva di cambiare linea rispetto all'uso dei Dpcm, è un cambiamento di rotta che sicuramente apprezziamo», come i «cambi di rotta» sul ruolo del Parlamento, sull'Irap, le regolarizzazioni. Lo ha sottolineato la presidente dei deputati di Italia Viva assicurando di «essere sempre disponibili a dare una mano per il futuro del Paese».

Ha proseguito Boschi: «Chiediamo un immediato piano per sbloccare i cantieri e apprezziamo presidente l'impegno su un provvedimento urgente e rapido. Noi ci siamo come ci siamo accanto a lei e ai suoi ministri per un piano industriale: scriviamo insieme un grande business plan, un grande piano degli investimenti», ha detto rivolgendosi al presidente del Consiglio Conte nel dibattito dopo l'informativa sulla fase 2.