Meloni lancia un appello a Berlusconi: «E' l'ultima chiamata per salvare il centrodestra»

ROMA - Giorgia Meloni lancia un appello a Silvio Berlusconi. La presidente di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale chiede al leader di Forza Italia di smetterla di trattare con Matteo Renzi e cominciare a confrontarsi davvero col centrodestra: «Riscriviamo la legge elettorale e prepariamo insieme una lista dei patrioti che federi i nostri partiti e movimenti in nome del supremo interesse nazionale. È l'ultima chiamata per salvare il centrodestra», ha detto la leader di FdI durante un'intervista al settimanale Tempi. «Dico No a qualsiasi trattativa sottobanco con il segretario del Pd», ha aggiunto subito dopo.

La proposta di Fratelli d'Italia per la legge elettorale

Meloni ha spiegato che Fratelli d'Italia ha depositato una proposta che introduce il premio alla coalizione e delle soglie a scaglioni per far scattare i premi di maggioranza. Oggi l'Italicum prevede che chi si aggiudica il 40% dei consensi abbia il 54% dei seggi. «Noi vogliamo integrare questo sistema stabilendo che chi, invece, si aggiudicasse il 37% dei voti potrebbe arrivare automaticamente al 51. Sarebbe un ulteriore incentivo alle coalizioni, assieme alla possibilità che il premio possa essere attribuito sia alla lista vincente sia alle coalizioni - ha chiarito la leader di FdI - . Questa è la nostra proposta. Gli abbiamo anche dato un nome. L'abbiamo ribattezzata Fratelli d'Italicum».

Il nodo irrisolto della leadership

«Noi - ha continuato Giorgia Meloni - crediamo nel progetto, prima di qualsiasi leadership». Resta irrisolto per il momento il nodo del candidato premier, ma secondo la presidente di FdI bisogna solo scegliere un metodo che non sia la gara a chi si riesce a imporre agli altri per editto. Come succede da sempre nel centrodestra italiano, la leadership deve essere frutto di consenso. «Non vanno bene le primarie? Stabiliamo che leader che prenderà più preferenze sarà il premier in caso di vittoria", ha proposto la leader di Fratelli d'Italia.

L'appello a Silvio Berlusconi

«Se dovesse accadere sarà chiaro di chi è stata la responsabilità, e credo che gli elettori - ha avvertito ancora - non perdoneranno chi ha creato le divisioni». Meloni ricorda cosa è successo alle amministrative di Roma dello scorso anno: «Se poi Berlusconi dovesse cedere alle lusinghe del Pd e di Matteo Renzi chiederemo a chi non vuole morire renziano di aiutare FDI a far vivere e rendere forte il centrodestra e la destra sostenendo Fratelli d'Italia. In Italia c'è una forte domanda di destra, 'prima gli italiani' sarà il nostro motto». Insieme con Salvini? «Insieme a chi ci sta», ha concluso Meloni.