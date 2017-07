Turchia, rivoluzione a scuola: via la teoria dell'evoluzione di Darwin e più religione

ANKARA - A partire dal prossimo anno sono previste radicali novità nel programma scolastico turco per elementari, medie e licei. Le modifiche interessano 51 materie, a partire da una drastica riduzione delle ore di storia dedicate ad Ataturk - padre fondatore della Repubblica turca - e alle riforme da lui effettuate, da anni pilastro delle ore di storia nelle scuole. Un argomento completamente eliminato dal programma è la teoria dell'evoluzionismo di Darwin. "Abbiamo tenuto conto che gli studenti del nono anno non hanno la preparazione preliminare necessaria a sostenere un dibattito sulla teoria dell'evoluzione" spiega il ministro dell'istruzione della Turchia Ismet Yilmaz. La riduzione dell'ora di biologia è stata controbilanciata dall'aumento delle ore di religione. All'interno della materia intitolata "nozioni religiose di base" è stato introdotto un capitolo apposito sul Jihad. "Il vero messaggio del Jihad è di amare il nostro paese e la nostra gente, la guerra non è parte di questo concetto", ha aggiunto il ministro.