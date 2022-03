Ucraina - Russia, le news di oggi. Terminato incontro Kuleba-Lavrov: «Nessun passo avanti». Putin sente Macron e Scholz

Si è concluso senza alcun progresso il colloquio in Turchia tra i due ministri degli Esteri russo e ucraino Serghei Lavrov e Dmytro Kuleba. Dopo il bombardamento che ha colpito un ospedale pediatrico a Mariupol diversi quartieri sono in mano ai russi mentre un nuovo attacco ha colpito l'università. Mosca ha ammesso l'uso armi termobariche nel conflitto. La Cina accusa la Nato di aver spinto la Russia al conflitto. E mentre L'Eni sospende l'acquisto di petrolio russo, Chernobyl resta senza corrente. Il Pentagono boccia il passaggio degli aerei polacchi a Kiev.

13:30 - Macron-Scholz a Putin: «Soluzione da negoziati Kiev-Mosca»

Una soluzione alla guerra in Ucraina deve passare attraverso «negoziati tra Ucraina e Russia». E' quanto hanno detto i leader di Francia e Germania al presidente russo Vladimir Putin nel corso del colloquio avuto oggi. Secondo quanto riferito da una fonte del governo tedesco citata dalla France presse, Emmanuel Macron e Olaf Scholz «hanno chiesto alla Russia un cessate il fuoco immediato».

13:05 - Ankara: «Dialogo Kiev-Mosca dipende da colloqui Bielorussia»

«Il risultato più importante dei colloqui di Antalya è stata la creazione di un contatto, ora la continuazione del dialogo tra Russia e Ucraina dipende dai colloqui in Bielorussia»: lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, al termine della riunione tripartita con gli omologhi di Ucraina e Russia. Secondo quanto riportato dai media turchi, Cavusoglu ha quindi aggiunto che l'Ucraina guarda alla «Turchia come uno dei possibili garanti di un eventuale accordo di pace con la Russia».

13:05 - Lavrov: «Russia non ha intenzione attaccare altri Paesi»

«Se stiamo pianificando di attaccare altri paesi? Non abbiamo intenzione di attaccare altri paesi. Non abbiamo nemmeno attaccato l'Ucraina. In Ucraina, abbiamo semplicemente spiegato più volte che si era verificata una situazione che rappresentava una minaccia diretta per la sicurezza della Federazione Russa. Contrariamente ai nostri molti anni di solleciti, esortazioni e appelli, nessuno ci ha ascoltato». Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov in una conferenza stampa ad Antalya.

I ministri degli Esteri di Russia e Ucraina Lavrov e Dmytro Kuleba hanno parlato separatamente, in due stanze diverse, sui risultati dei negoziati a margine del forum diplomatico a cui partecipano in Turchia.

«Se facessimo accordi con persone perbene e facessimo affari onestamente, se così fosse, probabilmente tutto sarebbe già stato deciso e sarebbero stati raggiunti accordi di sicurezza» ha detto Lavrov, spiegando: «spero che quei leader occidentali che ora sono molto preoccupati da ciò che sta accadendo in Ucraina siano ancora consapevoli della minaccia esistenziale all'intera sicurezza europea, che è causata dalla loro totale inazione e riluttanza a soddisfare accordi precedenti»..

12:58 - Kuleba discute sicurezza centrali nucleari con Aiea

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha incontrato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ad Antalya, in Turchia, con cui ha discusso delle «modalità per garantire la sicurezza degli impianti nucleari in Ucraina durante l'invasione russa». Lo ha riferito Kuleba sul proprio account Twitter. «Ripeto - ha aggiunto - la Russia deve immeditamente ritirare le sue forze dalle centrali nucleari di Chernobyl and Zaporizhzhia per scongiurare un disastro in Europa».

12:31 - Telefonata tra Putin, Macron e Scholz

Il presidente russo Vladimir Putin, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno avuto una conversazione telefonica, ha detto l'addetto stampa del capo di stato russo Dmitry Peskov. «Hanno continuato a discutere il tema dell'Ucraina», ha detto Peskov.

12:20 - Peskov: «Putin e Lukashenko, incontro venerdì a Mosca»

Il segretario stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov ha confermato che i leader di Russia e Bielorussia, Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, terranno colloqui venerdì a Mosca.

12:16 - Lavrov: laboratori in Ucraina «con soldi Usa» per «armi chimiche»

La Russia è indignata per «quello che sta facendo il Pentagono nei laboratori biologici creati con i suoi soldi, con i soldi degli Usa, usando il territorio ucraino per sperimentare agenti patogeni che possono poi essere usati per creare armi biologiche». Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov a seguito del colloqui con il ministro degli Esteri ucraino Kuleba.

12:09 - Cavusoglu assicura impegno per diplomazia tra Kiev e Mosca

La Turchia «porterà avanti il proprio impegno a favore della diplomazia tra Russia e Ucraina» con l'auspicio che «la pace prevalga nella regione». E' quanto si legge sull'account Twitter del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, presente all'incontro che si è tenuto oggi tra gli omologhi di Russia e Ucraina, Sergey Lavrov e Dmytro Kuleba, ad Antalya, nel sud-est della Turchia.

12:06 - Lavrov: «Troveremo modo non dipendere da nessuno zio Sam»

La Russia si assicurerà che «nessuno zio Sam» possa prendere decisioni per distruggere l'economia russa. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov. «Risolveremo questo problema e lo risolveremo in modo tale che non dipenderemo mai più, in alcun modo, dai partner occidentali, siano essi il governo o le aziende che non sono affatto guidate dagli interessi dei loro affari, ma sono diventati uno strumento di aggressione politica, che la Russia sta ora sperimentando con l'Occidente», ha detto Lavrov dopo i colloqui con il ministro degli Esteri ucraino Kuleba. «Faremo in modo di non trovarci mai più in una situazione simile e che nessuno zio Sam, nessun altro possa prendere decisioni che mirano a distruggere la nostra economia. Troveremo un modo» ha dichiarato.

11:59 - Lavrov: «Concludere ostilità nell'interesse di Mosca e Kiev»

La Russia vuole concludere le ostilità in Ucraina «nell'interesse di due Paesi». Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov, specificando che la fine della «guerra» sarebbe anche negli interessi del Donbass.

11:57 - Lavrov: «Tregua non era all'ordine del giorno»

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che un accordo sul cessate il fuoco in Ucraina non era all'ordine del giorno del suo incontro di con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. «Non sono sorpreso che il signor Kuleba abbia affermato che non era possibile concordare un cessate il fuoco. Nessuno qui avrebbe concordato un cessate il fuoco», ha detto Lavrov, aggiungendo che tali questioni sono discusse durante i negoziati ospitati dalla Bielorussia.

11:52 - Colloquio di Zelensky con il cancelliere Scholz

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. «Ho discusso del processo dei colloqui di pace con il cancelliere Olaf Scholz - ha scritto Zelensky su Twitter - ho sottolineato l'importanza di aumentare il sostegno alla difesa per l'Ucraina e la pressione delle sanzioni sulla Russia. Ho sollevato la questione dell'adesione dell'Ucraina all'Unione europea alla vigilia del vertice informale dei leader Ue».

11:47 - Lavrov: «Non voglio e non credo a inizio guerra nucleare»

«Non voglio e non credo all'inizio di una guerra nucleare». Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov. Le voci sull'attacco della Russia ai baltici e alla Polonia è come un «vecchio falso». Lavrov ha ribadito che la Russia «non parla mai della possibilità di una terza guerra mondiale».

11:42 - Lavrov: «Russia non usa mai petrolio e gas come armi»

«La Russia non usa mai petrolio e gas come armi». Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov.

11:42 - Lavrov: «Battaglia russa per restare sulla mappa politica»

In Ucraina «una battaglia» per il diritto della Russia a essere sulla mappa politica del mondo. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov.

11:38 - Lavrov: «Putin non rifiuta di incontrare Zelensky»

«Putin non rifiuta di incontrare il presidente Zelensky». Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov. «Probabilmente, un giorno, spero che si presenti una tale necessità. Le proposte sono state accolte dalla parte ucraina e ci hanno promesso che ci sarebbero state risposte molto specifiche. Noi stiamo aspettando», ha detto Lavrov dopo i colloqui con il ministro degli Esteri ucraino Kuleba.

11:34 - Lavrov: «Ucraina sia neutrale»

L'Ucraina «sia neutrale». Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov al termine dell'incontro con il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

11:31 - Lavrov: «Ospedale pediatrico Mariupol era base del Battaglione Azov»

Il ministro degli esteri Sergei Lavorv, a proposito dell'attacco russo contro l'ospedale pediatrico di Mariupol, ribatte che l'ospedale, «come avevamo indicato già il 7 o il 6 marzo scorso, era diventato una base del battaglione Azov (il gruppo paramilitare di estrema destra attivo nel sud dell'Ucraina, n.d.r) e le donne e i bambini erano stati portati via». Precedentemente la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zacharova, a proposito della copertura mediatica del fatto aveva parlato di «terrorismo dell'informazione».

11:27 - Kuleba: «Lavrov ha chiesto la resa, noi non ci arrenderemo»

La Russia «vuole la resa dell'Ucraina, ma non l'avrà. L'Ucraina è forte, l'Ucraina sta combattendo». Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, riferendo alla stampa al termine dell'incontro in Turchia con l'omologo russo, Sergey Lavrov.

11:23 - Lavrov: «Pericolosa fornitura Ovest di armi all'Ucraina»

«Sulla fornitura di armi all'Ucraina dall'estero, vediamo quanto pericolosamente i nostri colleghi occidentali si stiano comportando, compresa l'Unione Europea, che, in violazione di tutti i suoi principi e valori, incoraggia la fornitura di armi letali all'Ucraina, inclusi migliaia di sistemi missilistici antiaerei , che possono essere spostati ovunque a spalla e che i terroristi molto spesso hanno utilizzato minacciare l'aviazione civile». Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov.

11:22 - Kamala Harris: «Russia pagherà un prezzo per invasione»

La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha affermato oggi che discuterà con la Polonia di questioni che costringeranno la Russia a pagare un prezzo alto per la sua invasione in Ucraina: lo riferisce l'agenzia Reuters. Parlando oggi durante una visita a Varsavia, Harris ha anche affermato che la Polonia sta facendo «un lavoro straordinario» per aiutare i rifugiati ucraini.

11:19 - Lavrov: «Continuiamo a negoziare in Bielorussia con Kiev»

«Vogliamo avere una conversazione seria sulla piattaforma bielorussa, non districarci con alcune scartoffie informali, per concordare quelle cose che, a detta di tutti, dovrebbero essere risolte nel contesto di una soluzione globale della crisi ucraina». Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov, sottolineando che la Russia è seriamente intenzionata a negoziare con l'Ucraina in Bielorussia.

11:17 - Lavrov: «Avanzata russa procede «secondo i piani»

L'invasione russa in Ucraina sta andando «secondo i piani» come già spiegato dal presidente come «comandante in capo supremo». Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov.

11:08 - Lavrov: Mosca è «a favore di qualsiasi contatto»

Mosca è «a favore di qualsiasi contatto» sui problemi della crisi ucraina e «sviluppo di modi per uscirne». Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov. Mosca «ha presentato proposte di accordo concreto all'Ucraina nell'ultimo giro di negoziati» ha detto.

11:08 - Kuleba: «Pronto a incontrare ancora Lavrov»

L'incontro di oggi con il minsitro degli Esteri russo Sergey Lavrov «non è stato facile ma siamo riusciti ad organizzarlo e ad avere un contatto tra i due ministri degli Esteri». «Sono pronto a incontrarlo nuovamente in questo formato se ci saranno prospettive», ha detto oggi il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, al termine del vertice ad Antalya, in Turchia, con l'omologo russo Sergey Lavrov, presieduto dal capo della diplomazia di Ankara, Mevlut Cavusoglu.

«La sua narrativa sull'Ucraina è difficile. Io ho fatto del mio meglio per trovare una soluzione diplomatica alla tragedia umanitaria che sta avvenendo sul campo di battaglia e nelle città assediate», ha spiegato Kuleba, dicendosi «pronto a continuare l'impegno per porre fine alla guerra e alle sofferenze dei civili».

11:07 - Londra impone sanzioni a propietario Chelsea Abramovich

Il governo del Regno Unito ha imposto sanzioni al proprietario della squadra di calcio del Chelsea, Roman Abramovich. Il miliardario russo è uno dei sette oligarchi russi i cui beni sono stati congelati. In un documento del Tesoro del Regno Unito pubblicato online, Abramovich è definito come un «oligarca filo-Cremlino» che ha stretti con il presidente russo Vladimir Putin. Abramovich ha precedentemente negato di avere stretti legami finanziari con Putin o il Cremlino e ha anche annunciato l'intenzione di vendere la squadra di calcio, destinando i proventi dell'operazione «a tutte le vittime del conflitto in Ucraina».

11:03 - Kuleba: «Nessun impegno da Lavrov su corridoi umanitari»

«La situazione più tragica è a Mariupol, che è sotto bombardamenti, colpita dall'alto dal fuoco di artiglieria. Sono venuto qui con uno scopo umanitario, per uscire dall'incontro con un corridoio umanitario da Mariupol per i civili che vogliono scappare dalla città, e con un corridoio umanitario per gli aiuti» alla popolazione. Lo ha spiegato oggi il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, al termine del vertice ad Antalya, in Turchia, con l'omologo russo Sergey Lavrov, presieduto dal capo della diplomazia di Ankara, Mevlut Cavusoglu. «Sfortunatamente Lavrov non è stato in condizione di impegnarsi. Ma con le rispettive delegazioni ci siamo confrontati su questo», ha aggiunto.

11:02 - Concluso incontro Kuleba-Lavrov, durato 90 minuti

I colloqui tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo ucraino Dmitry Kuleba ad Antalya, in Turchia, sono terminati: sono durati 90 minuti. L'incontro si è svolto a margine di un forum diplomatico e vi ha preso parte anche il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Da parte russa, all'incontro ha partecipato anche il viceministro degli Esteri Andrei Rudenko, coinvolto nei contatti tra la parte russa e quella ucraina sul territorio della Bielorussia. Questo è il primo incontro tra Lavrov e Kuleba dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, ed è prevista una conferenza stampa del ministro degli Esteri russo.

10:50 - Cremlino: Putin conosce per nome «molti» corrispondenti

Il presidente russo Vladimir Putin riceve regolarmente la rassegna stampa, che non ha subito alcun cambiamento dall'inizio dell'invasione in Ucraina. Secondo l'addetto stampa del capo di stato Dmitry Peskov «il presidente riceve regolarmente tutta la rassegna stampa», rispondendo a una domanda sul fatto che Putin riceva notizie su ciò che sta accadendo in Ucraina. Ha aggiunto che il Presidente conosce per nome alcuni corrispondenti. «I riassunti non hanno subito modifiche, sono consegnati al presidente come sempre. Quanto al fatto che ne conosca di nome, ne conosce sicuramente molti», ha sottolineato Peskov.

10:34 - Sanzioni, Cremlino: impatto abbastanza shock su economia russa

«Per quanto riguarda l'inflazione, sì, ora c'è un impatto esterno piuttosto scioccante sulla nostra economia, ci sono conseguenze negative ma saranno ridotte al minimo». Lo ha affermato Dmitry Peskov, portavoce del Presidente della Federazione Russa. «Ora la situazione è piuttosto turbolenta, ma le misure per calmare e stabilizzare questa situazione sono già in fase di attuazione e le misure sono in fase di elaborazione», ha aggiunto.

«Non c'è mai stata una simile guerra economica iniziata contro il nostro Paese», ha detto Peskov, portavoce del Cremlino. «Pertanto, è molto difficile prevedere qualcosa. Ora è necessario non prevedere, ma agire, agire per ridurre al minimo le conseguenze negative e ulteriori rischi» ha aggiunto.

10:34 - Cremlino: vediamo «su cosa saranno d'accordo» Lavrov e Kuleba

«Aspettiamo i risultati e capiamo su cosa saranno d'accordo». Così l'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov in merito all'incontro adAntalya, in Turchia, tra i ministri degli Esteri di Ucraina e Russia, Dmytro Kuleba e Sergey Lavrov, alla presenza dell'omologo turco, Mevlut Cavusoglu. Peskov rispondeva alla domanda se i ministri potrebbero concordare di mantenere contatti diretti.

10:34 - Stoltenberg ricevuto domani da Erdogan e Cavusoglu

Il segretario generale della Nato, Jen Stoltenberg, incontrerà domani in Turchia il presidente Recep Tayyip Erdogan e il ministro degli Affari Esteri, Mevlut Cavusoglu, impegnato oggi nell'incontro trilaterale con i capi della diplomazia di Russia e Ucraina, Sergey Lavrov e Dmytro Kuleba. Stoltenberg parteciperà anche al Forum della diplomazia di Antalya.

10:26 - Cremlino: «Civili con armi in mano diventano bersaglio»

L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda sulla distribuzione di armi a tutti in Ucraina, ha osservato che se qualcuno attacca l'esercito russo con le armi in mano, diventa un bersaglio. In precedenza è stato riferito che Vladimir Zelensky ha firmato una legge che consente a tutti i residenti dell'Ucraina di usare armi durante la legge marziale. «Fin dall'inizio, il presidente Putin ha invitato tutti a deporre le armi, e questa sarà la garanzia che nessuno sparerà a nessuno», ha detto Peskov. Secondo lui, la feroce resistenza armata ucraina «costringe» i russi «a rispondere al fuoco». «Pertanto, ovviamente, se qualcuno attacca i nostri militari con le armi in mano, allora diventeranno anche loro bersagli, ovviamente», ha aggiunto Peskov.

10:23 - Lukashenko ordina di garantire elettricità a Chernobyl

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto oggi di aver discusso della situazione della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, con il presidente russo Vladimir Putin e di aver incaricato specialisti bielorussi di garantire l'alimentazione elettrica alla centrale. Lo riporta oggi l'agenzia di stampa statale bielorussa BelTA, riferendo di un incontro di Lukashenko con i vertici del ministero della Difesa bielorusso.

10:19 - Cremlino: Lavrov-Kuleba discutono negoziati diretti Putin-Zelensky

Kiev «presenta costantemente» proposte per negoziati diretti tra Putin e Zelensky, «ora la questione è discussa dai ministri degli Esteri». Lo ha affermato Dmitri Peskov, addetto stampa del presidente della Federazione Russa, in riferimento all'incontro attualmente in corso tra ministri degli esteri ucraino, russo e turco ad Anatalya.

10:13 - Cremlino: uscita da Consiglio Europa è ritiro da altre istituzioni

Il ritiro della Russia dal Consiglio d'Europa «implicherà anche un ritiro da tutte le sue istituzioni». Lo ha affermato Dmitri Peskov, addetto stampa del presidente della Federazione Russa. Il ministero degli Esteri russo ha affermato - usando parole durissime e sarcasmo - che la Russia non avrebbe partecipato «alla trasformazione da parte della NATO, e dell'UE che li segue obbedientemente» della più antica organizzazione europea, il Consiglio d'Europa «in un'altra piattaforma per incantesimi sulla superiorità occidentale e sul narcisismo». Aggiungendo: «Lasciamo che si divertano tra loro».

09:55 - Direttore Aiea in viaggio verso Antalya

«Sto andando ad Antalya, in Turchia, per discutere la questione urgente di garantire la sicurezza degli impianti nucleari dell'Ucraina». Lo ha scritto oggi su Twitter il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Grossi ha espresso l'auspicio di «ottenere progressi», precisando di avere ricevuto un invito dal ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, che oggi partecipa all'incontro in corso tra i capi della diplomazia di Russia e Ucraina, Sergey Lavrov e Dmytro Kuleba. «Dobbiamo agire ora!», ha scritto il direttore dell'Aiea.

09:36 - Russia: Distrutti 2.911 obiettivi militari ucraini

La Russia ha centrato e distrutto 2.911 obiettivi dell'infrastruttura militare ucraina, inclusi oltre 200 aerei e velivoli senza pilota, dall'inizio della guerra in Ucraina: lo ha confermato il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, citato dall'agenzia Interfax.

«I raid continuano a essere sferrati contro componenti dell'infrastruttura militare ucraina. Un totale di 2.911 obiettivi dell'infrastruttura militare ucraina sono stati distrutti durante l'operazione», ha detto giovedì Konashenkov in una conferenza stampa. «Tra questi ci sono 97 aerei, 107 velivoli senza pilota, 141 sistemi missilistici di difesa aerea, 86 stazioni radar, 986 carri armati e altri veicoli militari corazzati», ha detto il portavoce militare russo. Inoltre, sono stati distrutti anche 107 lanciarazzi multipli, 368 sistemi di artiglieria da campo e mortai e 749 mezzi militari speciali, ha affermato.

09:18 - NATO: «Non siamo in guerra con la Russia, evitare escalation»

La Nato non sta conducendo una guerra contro la Russia e vuole evitare un'escalation del conflitto in Ucraina, ha affermato oggi la vice del segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg, Camille Grand. «La Nato non è in guerra con la Russia e vuole evitare e gestire i rischi di un'escalation in questo conflitto. Penso che dobbiamo aiutare gli ucraini ove possibile, ma non lasciamoci trascinare in questo conflitto», ha detto Grand all'emittente BFMTV. La funzionaria dell'Alleanza ha anche affermato che la Nato chiede alla Russia di fermare le ostilità e di ritirare le sue forze dall'Ucraina.

09:12 - Gas prosegue discesa: 146 euro alla Borsa di Amsterdam

Prosegue la discesa del prezzo del gas alla Borsa di Amsterdam: il future di aprile scambiato sul Ttf, il mercato di riferimento per il Nord e Centro Europa situato nei Paesi Bassi, scende a 146 euro/MWh (-6%).

09:09 - Russia esce dal Consiglio d'Europa: «ostili» Paesi della NATO e UE

«Il corso degli eventi diventa irreversibile». La Russia non intende partecipare alle attività del Consiglio d'Europa, poiché i paesi occidentali minano il lavoro di questa organizzazione. Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota.

«Lascia che si divertano a comunicare tra loro, senza la Russia», si legge nella dichiarazione. «Ostili alla Russia, l'Ue e i Paesi della Nato abusano della loro maggioranza assoluta nel Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, continuano la linea di distruzione del Consiglio d'Europa e dello spazio giuridico e umanitario comune in Europa» continua il testo. «La Russia non intende sopportare queste azioni sovversive compiute dall'Occidente in linea con l'imposizione di un 'ordine basato sulle sue regole' per sostituire il diritto internazionale calpestato dagli Stati Uniti e dai suoi satelliti», afferma il documento.

Le conseguenze saranno pesanti. Il ritiro della Russia dal Consiglio d'Europa implica la denuncia (ritiro) simultanea della Carta del CE e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha dichiarato il senatore Kosachev Kosachev.

Alla fine di febbraio, il vicepresidente della Duma di Stato, capo della delegazione russa all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Pyotr Tolstoj, ha annunciato che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa aveva sospeso l'adesione della Russia a questa organizzazione, condannando questa decisione, rilevando che senza la Russia - il paese più esteso d'Europa - il lavoro del Consiglio d'Europa perde di significato.

«La Russia rimarrà il più grande Paese europeo, senza il quale nessun Consiglio d'Europa è semplicemente possibile o necessario. Perché non ci sarà verità in esso», ha affermato il parlamentare.

09:09 - Mosca: Preso il controllo di diversi quartieri di Mariupol

Diversi quartieri di Mariupol, nel sud-est dell'Ucraina, sono passati sotto il controllo russo. Lo ha detto oggi il ministero della Difesa di Mosca. «L'operazione per liberare la città di Mariupol dai nazionalisti è andata avanti. Le unità della milizia popolare della Repubblica di Donetsk hanno preso il controllo dei quartieri di Azovsky, Naidenivka, Lyapyne e Vynohradar e si sono avvicinati all'impianto Azovstal», ha detto il portavoce del ministero, Igor Konashenkov, citato dall'agenzia di stampa Interfax.

09:00 - Bilaterale Cavusoglu-Lavrov prima di incontro con Kuleba

Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha incontrato l'omologo russo Sergei Lavrov prima della riunione tripartita con il collega ucraino Dmytro Kuleba nella città di Antalya, nel sud-est della Turchia. Lo riporta lo stesso Cavusoglu su Twitter. In precedenza Cavusoglu ha avuto un bilaterale con Kuleba.

08:10 - Kuleba ad Antalya per incontro con Lavrov e Cavusoglu

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, è arrivato nella città di Antalya, nel sud-est della Turchia per l'incontro tripartito con gli omologhi russo e turco sul conflitto in corso in Ucraina. Lo riportano oggi i media turchi. Kuleba avrà questa mattina, all'albergo Regnum Carya di Antalya, l'incontro con Sergei Lavrov, anche lui giunto ieri sera in Turchia, e con Mevlut Cavusoglu. Il colloquio si tiene a margine del secondo Forum Diplomatico di Antalya, in programma dall'11 al 13 marzo. Ieri il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha auspicato che l'incontro di oggi porti a «un cessate il fuoco permanente». Sono oltre 330 i giornalisti presenti per il colloquio, ha precisato Anadolu.

07:39 - ENI: Sospeso acquisto nuovo petrolio dalla Russia

Eni «ha sospeso la stipula di nuovi contratti relativi all'approvvigionamento di greggio o prodotti petroliferi dalla Russia». Lo afferma la società. «In ogni caso - spiega - Eni opererà nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle istituzioni europee e nazionali».

07:35 - Russia: bombardamento su ospedale Mariupol è «fake news»

La Russia smentisce di avere bombardato un ospedale pediatrico a Mariupol, in Ucraina, definendo le accuse di Kiev «false notizie» e sostenendo che l'edificio in questione era un ex ospedale pediatrico ora occupato dalle truppe. «È così che nascono le fake news», ha affermato Dmitry Polyanskiy, rappresentante della Russia alle Nazioni Unite.

07:00 - Presidente Estonia: truppe NATO in Est Europa in modo permanente

«In Estonia siamo convinti che bisogna investire di più nella difesa, che dovremmo allearci con la Nato o sostenerne le iniziative, piuttosto che avere sistemi separati. E' quanto afferma il presidente dell'Estonia Alar Karis in un'intervista al Corriere della Sera. «Dobbiamo spostarci dalla deterrenza alla difesa, e dovremmo avere una presenza permanente di truppe Nato nell'Europa dell'Est e in tutto il continente», ha commentato Karis.

06:54 - Zelensky: «Minaccia guerra nucleare è bluff di Putin»

«Credo che la minaccia di guerra nucleare non è altro che un bluff. Una cosa è agire da assassino criminale, un'altra scegliere il suicidio». E' quanto spiegato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista via whatsapp al Corriere della Sera. «L'utilizzo di armi nucleari significa la fine per tutte le parti in causa, non solo per chi schiaccia il bottone per primo», ha sottolineato il presidente ucraino. «A mio avviso, le minacce di Putin sono un segnale di debolezza. Ricorre alla minaccia delle armi nucleari perché i suoi piani non stanno funzionando. Sono certo che la Russia è ben consapevole delle conseguenze catastrofiche di qualunque tentativo di far uso delle armi nucleari», ha precisato ancora Zelensky.

06:48 - Zelensky: «Putin vuole lacerare l'UE, anche la Polonia è minacciata»

L'obiettivo di Vladimir Putin «è quello di dividere e lacerare l'Europa, come sta facendo con l'Ucraina». E' quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista via wathsapp al Corriere della Sera. «Ascoltate quello che dice la propaganda russa. Lo predicano persino dalle loro chiese, che bisogna conquistare altri Stati: la Moldavia, la Georgia, le repubbliche baltiche. A mio avviso anche la Polonia è minacciata. Anzi, l'intero continente europeo è in pericolo, fintanto che a Putin verrà consentito di aggredire un Paese vicino», ha aggiunto Zelensky.

06:42 - Zelensky: «Inasprire sanzioni a Russia, serve no-fly zone»

«Noi in questo momento siamo bersaglio di un attacco che ci riporta alla menteimomenti peggiori della Seconda guerra mondiale. È per questo che le sanzioni devono essere ulteriormente inasprite». Lo ha spiegato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista via whatsapp pubblicata dal Corriere della Sera.

«Quando parliamo di sanzioni, occorre innanzitutto bloccare l'esportazione di gas e prodotti petroliferi. Chiudere i porti di tutto il mondo alle navi russe. I trasportatori devono rifiutarsi di inviare e ricevere merci da o per la Russia», ha insistito, aggiungendo: occorre «escludere tutte le banche russe dal sistema SWIFT, e dico tutte, senza eccezioni». «Queste», ha detto Zelensky, sono le azioni concrete da intraprendere. Se non lo fate adesso, sarete costretti ad adottare misure molto più pesanti per proteggere le repubbliche baltiche, la Polonia, la Moldavia, la Georgia, ed altri Paesi confinanti con la Russia da possibili invasioni». Secondo il presidente ucraino, «è inoltre di importanza cruciale che i Paesi occidentali stabiliscano una no-fly zone umanitaria sull'Ucraina».

06:36 - Zelensky: «Riceviamo armi, ma ci serve ben altro»

L'Ucraina continua a ricevere armi dai suoi partner internazionali ma tutto ciò non basta: «è chiaro ce ci serve ben altro», ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista al Corriere della Sera via whatsapp. «Solo pochi mesi fa, la guerra non c'era ancora, ma tutti capivano che l'invasione era imminente. Le truppe russe erano già ammassate lungo le nostre frontiere. Ho chiesto di colpire la Russia con le sanzioni, in modo che Putin ci ripensasse. Ma non è stato fatto. Ho chiesto aiuti per l'Ucraina, per rafforzare le sue difese. Anche questo non è stato fatto. Adesso siamo davanti all'invasione», ha commentato.

«L'esercito russo sta annientando le nostre città e mitragliando i profughi lungo le strade. Ma lo capite? Stanno massacrando anche i civili in fuga. I loro missili colpiscono palazzi, chiese, università. Siamo alla barbarie. Sì, stiamo ricevendo forniture di armi. Ma è chiaro che ci serve ben altro. Perché la barbarie non conosce limiti», ha aggiunto Zelensky.

06:31 - Zelensky: «Vivo tra la gente, la mia migliore protezione»

«Vivo tra la mia gente, è la migliore protezione che ci sia». E' quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista via whatsupp, pubblicata dal Corriere della Sera. «Quando la Russia preparava l'invasione, Putin non poteva immaginare che gli ucraini avrebbero difeso il loro Paese con tale determinazione. Non solo pochi individui, bensì la nazione intera. Il Cremlino non pensava certamente che questa, per noi, sarebbe stata la Grande guerra patriottica ? proprio come quella che l'Unione sovietica combattè contro Hitler. I collaboratori di Putin non conoscono affatto l'Ucraina. Ma noi siamo così. Con l'Ucraina al tuo fianco, ti senti al sicuro. È un principio, questo, che servirà da lezione a molti in Occidente», afferma Zelensky. «La mia base è in Ucraina. Mi trovo a Kiev. Non è un segreto. I quaranta milioni dei miei concittadini lo sanno», sottolinea, aggiungendo: «resto accanto al mio popolo».

06:07 - Camera USA approva blocco petrolio gas e carbone russi

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato con un'ampia maggioranza bipartisan il divieto di importazione di petrolio, gas naturale e carbone russi negli Stati Uniti. Il disegno di legge, riferisce la Cnn, prevede anche misure per rivisitare il ruolo della Russia nell'Organizzazione mondiale del commercio e autorizza nuovamente il ricorso al Magnitsky Act per rafforzare le sanzioni contro la Russia per le violazioni dei diritti umani. Il voto finale è stato 414 favorevoli e 17 contrari: a votare contro sono stati due democratici - Cori Bush del Missouri e Ilhan Omar del Minnesota - e 15 parlamentari repubblicani.

06:01 - Camera USA approva budget federale con 13,6 mld di aiuti a Ucraina

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha adottato ieri sera un nuovo bilancio federale che include un pacchetto di 13,6 miliardi di dollari per la crisi ucraina. Il testo, che prevede una componente di aiuti economici e umanitari, ma anche armi e munizioni per Kiev, deve ora essere votato al Senato prima di essere promulgato da Joe Biden.

Questi fondi dovrebbero consentire a Kiev di proteggere la sua rete elettrica, combattere gli attacchi informatici e dotarsi di armi difensive. Il pacchetto include oltre 2,6 miliardi di dollari in aiuti umanitari e più di 1 miliardo di dollari per sostenere i rifugiati in fuga dall'Ucraina. «Continueremo a sostenere il coraggioso popolo ucraino che sta combattendo per il proprio Paese», ha assicurato Joe Biden su Twitter.

02:43 - Biden avrà un colloquio telefonico con Erdogan

Il presidente Usa Joe Biden avrà un colloquio telefonico con il presidente della Turchia Tayyip Erdogan per discutere degli ultimi sviluppi sull'invasione russa in Ucraina. Lo ha fatto sapere la Casa Bianca

02:37 - Colloquio tra Segretario USA Austin e ministro Difesa ucraino

Colloquio tra il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, e il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov.Al centro dei colloqui la disposizione sulla continua fornitura di un'assistenza difensiva alle forze armate ucraine. Lo riferisce in una nota il Pentagono.

00:49 - La Casa Bianca: la Russia potrebbe usare armi chimiche

L'amministrazione Biden avvertito che la Russia potrebbe cercare di utilizzare armi chimiche o biologiche in Ucraina. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha accusato l'Ucraina di gestire laboratori di armi chimiche e biologiche nel suo territorio, sostenuta dagli Usa. La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha quindi definito l'affermazione della Russia «assurda» e ha detto che potrebbe far parte di un tentativo di Mosca di gettare le basi per usare tali armi di distruzione di massa contro l'Ucraina.