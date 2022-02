Gli USA si organizzano contro possibili attacchi hacker russi

WASHINGTON - Il dipartimento di sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) guiderà la risposta interna a possibili attacchi informatici contro il paese da parte della Russia. Il Dipartimento per la sicurezza interna, riferisce la Cnn, è stato designato come la principale agenzia federale che gestisce la risposta interna alla crisi Russia-Ucraina sulla scia degli avvertimenti sui potenziali attacchi informatici agli Stati Uniti e sulle campagne di disinformazione in corso.

Come parte dello sforzo, il DHS ha istituito un gruppo per monitorare l'attività russa e coordinarsi tra le agenzie federali, secondo il DHS.

Il nuovo gruppo, guidato dal direttore esecutivo della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, Brandon Wales, lavorerà in tutto il governo federale per prepararsi e rispondere alle potenziali minacce per gli Stati Uniti.

«Anche se al momento non ci sono minacce specifiche per la patria, il DHS sta adottando misure appropriate per garantire che gli sforzi federali siano coordinati in caso di necessità», ha affermato l'agenzia in una nota. Il DHS ha precedentemente costituito gruppi simili nei momenti di crisi. L'anno scorso, ad esempio, il DHS ha istituito un cosiddetto Gruppo di coordinamento unificato in seguito all'evacuazione dall'Afghanistan.

Tra le attuali preoccupazioni dei funzionari della sicurezza nazionale vi sono potenziali attacchi informatici.

Giovedì: il presidente Biden ha affermato che gli Stati Uniti sono «preparati a rispondere», se la Russia persegue attacchi informatici contro società statunitensi o infrastrutture critiche.

Per mesi, gli Stati Uniti hanno lavorato a stretto contatto con il settore privato per «rafforzare le nostre difese informatiche» e «affinare la nostra capacità di rispondere agli attacchi informatici russi», ha affermato Biden.

In un'intervista alla PBS all'inizio di questa settimana, il segretario per la sicurezza interna Alejandro Mayorkas ha affermato, sebbene non ci siano informazioni che suggeriscano una minaccia informatica specifica e credibile contro la patria degli Stati Uniti, «è nostra responsabilità essere preparati».

«[Noi] diffondiamo informazioni, fornendo risorse al settore privato da oltre due mesi, una volta che si è concretizzata la prospettiva di un attacco russo contro l'Ucraina», ha detto, quando gli è stato chiesto se le sanzioni potessero innescare un attacco informatico.

Il mese scorso: la CNN ha riferito che la Russia avrebbe preso in considerazione la possibilità di condurre un attacco informatico agli Stati Uniti se Mosca avesse percepito che una risposta degli Stati Uniti o della NATO a una potenziale invasione russa dell'Ucraina «minacciava la sicurezza nazionale [russa] a lungo termine», secondo un bollettino dell'intelligence del DHS ottenuto dalla CNN.

Il conflitto russo potrebbe anche avere un impatto sulla diffusione della disinformazione e della disinformazione negli Stati Uniti.

Il capo dell'intelligence del DHS John Cohen ha affermato che le crescenti tensioni tra Russia e Ucraina hanno il potenziale per esacerbare l'ambiente di minaccia negli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda le campagne di disinformazione russe e le «tecniche di misura attiva», riferendosi ai metodi di guerra politica di lunga data utilizzati da Russia.

La Russia ha mantenuto un «livello di attività sostenuto» relativo alle campagne di disinformazione e alle operazioni di influenza negli Stati Uniti, secondo Cohen, che ha parlato all'inizio di questo mese a un evento del Programma sull'estremismo della George Washington University.

In precedenza, le operazioni di influenza della Russia si sono concentrate principalmente sulla promozione di narrazioni associate a Covid-19, alle elezioni del 2020 e alle questioni relative all'immigrazione e alla razza negli Stati Uniti.

Con l'aumento della tensione con l'Ucraina, il DHS ha osservato un aumento nella promozione russa di narrazioni che cercano di attribuire la colpa della crisi ucraina «ai piedi degli Stati Uniti», ha affermato.