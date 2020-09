Putin: «La Russia continuerà a sviluppare il potenziale della sua industria nucleare»

MOSCA - La Russia continuerà a sviluppare il potenziale della sua industria nucleare, rispondendo alle sfide geopolitiche e tecnologiche. Lo ha annunciato il presidente Vladimir Putin, in occasione della Giornata dei lavoratori dell'industria nucleare.

«La storia dimostra che i risultati rivoluzionari in una sfera così complessa come l'industria nucleare non sono casuali: sono sostenuti da scuole scientifiche e di ingegneria, dal lavoro sistematico di decine di imprese e migliaia di persone, istruzione di alta qualità e sistema di formazione dei dipendenti», ha detto Putin nel suo discorso, trasmesso dal canale televisivo Rossiya-24.

«Lo sviluppo dinamico odierno del complesso nucleare domestico, il fatto che il lavoro qui sia diventato di nuovo prestigioso e attraente per i giovani, dimostra che la Russia ha un tale potenziale, e lo rafforzeremo costantemente, rispondendo adeguatamente alle sfide geopolitiche e tecnologiche del XXI secolo», ha aggiunto il presidente.

A metà aprile, Putin ha incaricato il governo russo di creare e adottare un programma per lo sviluppo della scienza e della tecnologia nucleare in Russia fino al 2024. Il programma mira a garantire la sicurezza energetica della Russia ed è stato sviluppato dall'agenzia nucleare statale russa Rosatom.