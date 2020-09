Coronavirus, l'allarme di Kyriakides: «In alcuni Stati UE la situazione ora è peggiore di marzo»

La commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, ha lanciato un allarme e un avvertimento, durante una videoconferenza stampa a Bruxelles, sul rischio di un ritorno alla drammatica situazione epidemiologica della primavera scorsa in Europa, con i contagi e i decessi da Covid-19 in continuo aumento, e un ritorno ai lockdown generalizzati nei paesi Ue.

«Le restrizioni dure ma necessarie imposte dalla maggior parte degli Stati membri durante la primavera sono riuscite a rallentare la diffusione del virus e ci hanno permesso di iniziare lentamente e gradualmente a tornare a quella che per qualche tempo rimarrà la nostra nuova normalità. Tuttavia - ha osservato Kyriakides durante la conferenza stampa, convocata per presentare una nuova valutazione di rischio della pandemia da parte del Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie (Ecdc) - la tanto attesa e necessaria revoca di alcune delle restrizioni durante l'inizio dell'estate ha condotto proprio alla situazione contro cui avevamo continuamente messo in guardia: un aumento dei casi».

«In alcuni Stati membri - ha sottolineato la commissaria - la situazione è persino peggiore che durante il picco di marzo. Questo è un vero motivo di preoccupazione. Significa, per essere molto chiari, che le misure di controllo adottate semplicemente non sono state abbastanza efficaci, o non sono state applicate o seguite come avrebbero dovuto. E questo è chiaramente sottolineato nella valutazione del rischio aggiornata pubblicata oggi dall'Ecdc».

E se «le persone risultate positive al Covid-19 sono ora più giovani in diversi Stati membri» e «i tassi di mortalità rimangono inferiori rispetto alla situazione precedente, stiamo iniziando a vedere un aumento dei tassi di ricovero nelle unità di terapia intensiva», ha ricordato Kyriakides.

E ha avvertito: «Non possiamo abbassare la guardia. Questa crisi non è alle nostre spalle».

Inoltre, ha aggiunto, «l'autunno e l'inverno sono il periodo dell'anno con più malattie respiratorie, compresa l'influenza stagionale. Per prevenire quella che potrebbe essere una «pandemia gemella» ('twindemic', ndr) letale di Covid-19 e influenza, che potrebbe sovraccaricare i nostri sistemi sanitari e portare a maggiori perdite di vite umane, dobbiamo aumentare - ha sottolineato ancora la commissaria - i tassi di copertura della vaccinazione antinfluenzale».

Kyriakides ha quindi spiegato di vedere «oggi, «in un contesto francamente preoccupante», l'assoluta necessità di inviare un messaggio forte e chiaro agli Stati membri che le nostre raccomandazioni di luglio sulla preparazione a breve termine» contro la pandemia «sono più valide che mai». E dunque, «da test più intensi a tracciamento più ravvicinato dei contatti, da una migliore sorveglianza della salute pubblica a un migliore accesso ai dispositivi di protezione individuale e ai medicinali e alla garanzia di una sufficiente capacità di assistenza sanitaria: tutti gli Stati membri devono essere pronti ad attuare le misure appropriate, al momento giusto e immediatamente, al primo segno di potenziali nuovi focolai».

Tuttavia, «dobbiamo ancora ricevere notifica da diversi Stati membri su come stanno procedendo nell'attuazione delle azioni urgenti raccomandate a luglio. Sentire da loro 'oggi siamo Ok' non è abbastanza. Stiamo preparando piani - ha chiesto Kiriakides - per gli scenari peggiori?"

La commissaria si è poi detta «profondamente preoccupata per ciò che vedo ora e per ciò che potremmo vedere nelle prossime settimane», mentre «mancano ancora mesi prima di avere un vaccino contro il Covid-19». E comunque, ha osservato, «anche il vaccino non sarà una bacchetta magica ('silver bullet', ndr)» che risolve tutto immediatamente.

Un'altra fonte di preoccupazione è il rischio che la gente cominci ad averne abbastanza delle misure di distanziamento e precauzione sanitaria. «In quanto cittadini, siamo tutti la prima linea di difesa contro il Covid e la nostra autodisciplina nell'adesione alle misure sarà determinante per i prossimi mesi... In alcuni luoghi - ha rilevato Kyriakides - stiamo assistendo a una vera stanchezza nei confronti delle misure di allontanamento fisico, a un'apparente inosservanza delle norme, e persino a proteste in alcuni paesi». La commissaria ha perciò esortato gli Stati membri a convincere «soprattutto i giovani, per assicurarsi che comprendano la gravità della situazione», e poi a «essere coerenti nella loro comunicazione, ad assicurare la massima prevedibilità possibile per consentire ai cittadini e alle imprese di mantenere il controllo». Secondo Kyriakides, «la prevedibilità, la comunicazione chiara ai cittadini e il coordinamento con gli altri Stati membri aumenteranno il rispetto delle misure di protezione».

«Non lo sottolineerò mai abbastanza: siamo tutti responsabili l'uno dell'altro. Dobbiamo tutti, indipendentemente dall'età o dalla vulnerabilità, continuare a mantenere le distanze fisiche, indossare mascherine sul il viso, curare l'igiene delle mani, cercare di incontrarci di persona solo all'interno di una 'bolla sociale' di parenti e amici e rimanere a casa quando ci si sente male», ha insistito la commissaria, .

A questo proposito, Andrea Amon, la direttrice dell'Ecdc che ha partecipato alla conferenza stampa, ha rilevato che «festività, grandi cene di famiglia, matrimoni, e riunioni di amici e familiari stanno trainando ('driving', ndr) il quadro epidemiologico, e questo in molti paesi, non solo in Spagna».

«Siamo in un momento decisivo. Dobbiamo agire con determinazione. Potrebbe essere la nostra ultima possibilità di evitare un ripetersi di ciò che è accaduto primavera scorsa», ha avvertito ancora Kyriakides, e ha concluso: «Noi siamo qui per evitare che succeda, per evitare nuovi lockdown generalizzati. La mia responsabilità come commissaria europea alla Salute è di restare vigili. E' il momento di mostrare responsabilità personale e collettiva».

